Смена главы центробанка, заседание ШОС в Астане и возрождение юрты: что еще пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе сообщали о встрече Президентов Казахстана и Албании в Астане, смене главы Национального банка, антитеррористическом заседании ШОС и о пути возрождения использования юрт в Казахстане. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Interfax: Казахстан и Албания стремятся расширить двустороннее сотрудничество

Interfax опубликовал статью о стремлении Казахстана и Албании укрепить двустороннее сотрудничество. Президент Албании Байрам Бегай находился в Казахстане с официальным визитом с 6 по 8 сентября текущего года.

«Мы обсудили различные вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством. Мы признали, что существуют многочисленные возможности, которые нам необходимо изучить в ближайшем будущем, чтобы укрепить наше сотрудничество. Албания — очень важный партнер. Казахстан чрезвычайно заинтересован в развитии сотрудничества с Албанией, и приложим все усилия для достижения значительных результатов», — заявил Токаев в четверг на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем в Астане.

Токаев также предложил запустить прямое авиасообщение между столицами двух стран в целях улучшения путешествий и торговли. Бегай поблагодарил Казахстан за гостеприимство и пригласил Токаева посетить Албанию.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Мы надеемся продолжить наше сотрудничество с целью расширения связей между Албанией и Казахстаном. Наша цель – укрепление и увеличение сотрудничества, взаимодействия и гуманитарных контактов между нашими странами. В сентябре дипломатические отношения между Казахстаном и Албанией вступили в новый этап. Я хотел бы направить Вам приглашение, господин Президент, посетить Албанию и увидеть страны Балканского полуострова», - сказал Бегай.

Это первый в истории визит президента Албании в Казахстан.

Albanian daily news: Президент Казахстана принял Президента Албании

Albanian daily news опубликовал статью о визите албанского президента в Казахстан.

«Этот визит знаменует собой первый визит президента Албании в Казахстан и происходит в то время, когда прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. После церемонии государственного приема президенты двух стран провели встречу тет-а-тет, после которой последовала встреча двух делегаций», — говорится в статье.

В заявлении для СМИ президент Бегай сказал, что «Особое внимание было также уделено экономическому сотрудничеству, торговому обмену, поиску возможностей для сотрудничества между двумя странами в областях, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых», — процитировало албанского президента Albanian daily news.

Reuters: Казахстан назначил бывшего министра экономики Сулейменова главой Центробанка

Reuters сообщил о том, что 4 сентября текущего года в Казахстане назначили бывшего министра экономики Тимура Сулейменова управляющим центрального банка (Национального банка Казахстана).

Фото: akorda.kz



«Верхняя палата Парламента богатой нефтью центральноазиатской страны одобрила его кандидатуру на замену Галымжана Пирматова», — сообщает Reuters.

45-летний Сулейменов в последнее время работал заместителем руководителя администрации Президента Касым-Жомарта Токаева. Он изучал финансы в Университете Мэриленда.

Касым-Жомарт Токаев заявил в своем ежегодном Послании народу Казахстана, от 1 сентября текущего года, что хочет, чтобы банки больше кредитовали экономику вместо того, чтобы инвестировать в краткосрочные облигации центрального банка и пользоваться высокими процентными ставками на денежном рынке. Токаев также призвал инвестировать больше денег из Национального фонда, управляемого центральным банком на «стратегические» проекты развития.

В последние месяцы центральный банк Казахстана боролся с инфляцией, которая в начале этого года превысила 20% в годовом выражении. Поскольку рост цен замедлился, банк начал постепенно смягчать свою денежно-кредитную политику.

Bloomberg: Отставка главы Центробанка Казахстана завершила его срок полномочий, начавшийся после беспорядков

Bloomberg сообщил о том, что Президент Казахстана освободил от полномочий Галымжана Пирматова с поста управляющего центральным банком и назначил на его место Тимура Сулейменова.

«Сенат проголосовал за одобрение кандидатуры Сулейменова 4 сентября 2023 года, вскоре после того, как Токаев издал указ об отстранении 51-летнего Пирматова от должности, которую он занимал с февраля 2022 года. Галымжан Пирматов возглавлял учреждение после беспорядков, потрясших страну более года назад», — говорится в статье.

Согласно собранным данным издания, тенге ослаб после этого заявления, упав на 0,2% по отношению к доллару США.

«Мы уже несколько лет думаем над задачей обеспечения достаточного кредитования бизнеса», — заявил президент Касым-Жомарт Токаев во время встречи с новым руководством центрального банка.

«Важно найти взвешенные решения по этому вопросу и активно стимулировать внедрение новых подходов, инструментов и механизмов», — процитировали Президента Казахстана Bloomberg.

Eurasianet: Казахстан: Фермеры просят Президента помочь преодолеть проблемы с урожаем зерна

Eurasianet опубликовал статью о проблемах, с которыми столкнулись фермеры Казахстана после засушливого лета и долгих дождей. Фермеры обратились за срочной помощью к Президенту.

Фото: Agriculture Ministry

«Летом посевы подверглись экстремальной солнечной активности. В результате урожайность почти во всех регионах отстает не только от прошлогоднего, но и среднего многолетнего показателя», — написала группа аграриев в обращении к Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Сильная жара этим летом серьезно сократила урожай зерновых. Помимо жарких условий последних нескольких месяцев, производители пшеницы столкнулись с совершенно другой проблемой. Как сообщили ранее на этой неделе местные СМИ, раннеспелая пшеница начала портиться, но ее невозможно эффективно собрать из-за затянувшихся дождей на полях в северных регионах.

Министерство сельского хозяйства страны подтвердило эту информацию, сообщив о том, что фермеры в регионах на севере Казахстана собрали в среднем около 23% урожая. Большая часть оставшихся, скорее всего, погибнет, говорится в сообщении. Последствием для многих может быть потенциальное банкротство. В своем обращении к Токаеву фермеры просили его ходатайствовать об отсрочке погашения кредита на один год и о том, чтобы Правительство установило фиксированную цену на закупку зерна выше рыночных ставок. Они также хотят видеть протекционистские меры – в частности, запрет на ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции из России.

Хотя потеря урожая означает возможную финансовую гибель фермеров, продовольственная безопасность не считается проблемой. Уже собранного зерна, а также 1,3 млн тонн зерна, находящихся в резерве у государственной компании по заготовке и переработке зерна — Продкорпорации, должно хватить для внутренних нужд и даже позволить экспортировать.

Anadolu: Шанхайская организация сотрудничества провела заседание Регионального совета антитеррористической структуры в Казахстане

Турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что 8 сентября в столице Казахстана Астане состоялось 40-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На встрече присутствовали официальные делегации из Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Беларуси и Монголии в качестве наблюдателей.

Фото: Anadolu Ajansi

«На заседании обсуждались такие вопросы, как противодействие финансированию терроризма и незаконному обороту оружия, а также были рассмотрены промежуточные итоги реализации «Программы сотрудничества стран-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» на 2022-2024 годы», — говорится в статье.

На заседании было озвучено, что за последние три года произошло более 80 громких терактов. Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Сейсембаев объявил после встречи, что страны-члены одобрили общие будущие планы по борьбе с терроризмом. Были озвучены планы проведения семинара и совместных антитеррористических учений в Индии с целью предотвращения использования Интернета в целях терроризма, сепаратизма и экстремизма. Достигнута договоренность о начале разработки совместной программы сотрудничества в борьбе с экстремистскими идеологиями, а совместные учения ШОС по борьбе с терроризмом намечены на 2024 год в Китае.

Nikkei Asia: Юрты: традиционные палатки возвращаются в Казахстан

Японское агентство Nikkei Asia опубликовали статью об очаровании простоты и строгости казахских юрт. В статье отмечается экологичность национального жилища.

«Эта форма жилья максимально экологически чувствительна. Когда кочевая семья решает переехать, ее вещи упаковывают, веревки развязывают, войлок складывают и землю оставляют такой, какой она была до возведения жилища», — говорится в статье.

Автор статьи также отметил, что идея конструкций «глэмпинга» (гламурного кемпинга – прим. ред.) берет начало именно с юрты.

«В целом, сокращение использования юрт в качестве домов и кочевого образа жизни в Казахстане можно объяснить сочетанием социальных, экономических, культурных и государственных факторов, которые определили развитие и модернизацию страны», — отметила Александра Тосун, соучредитель Indy Guide, который помогает путешественникам исследовать отдаленные места Центральной Азии и Шелкового пути в статье Nikkei Asia.

Сегодня среди туристов Казахстана и Центральной Азии популярны юртовые лагеря, которые были разработаны для обслуживания иностранных туристов, ищущих уникальное место для ночлега. Они предлагают взглянуть на традиционный казахский образ жизни.

«Многие из лагерей предлагают посетителям возможность стать свидетелями племенного опыта в древних практиках, таких как соколиная охота и верховая езда, некоторые из которых передавались из поколения в поколение более 4000 лет. Они также смогут насладиться захватывающими мелодиями домбры, традиционного двухструнного музыкального инструмента, используемого казахами и другими народами Центральной Азии», — говорится в статье.