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Смартфоны и планшеты подарили 47 детям имамы Жетысайского района Туркестанской области

27 Августа 2020 04:19
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Смартфоны и планшеты подарили 47 детям имамы Жетысайского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе Туркестанской области стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». В рамках мероприятия 13 старшеклассникам и 34 детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также оставшимся без попечения родителей подарили планшеты и смартфоны. О МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

В акции приняли участие имамы мечети «Нугман» и местные спонсоры. По словам организаторов, в будущем подобные мероприятия в районе планируется организовывать на постоянной основе. Таким образом, неравнодушные граждане намерены поддержать детей из малообеспеченных семей.

«Это традиционное мероприятие мы проводим ежегодно. В этом году, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, мы решили помочь школьникам, для многих которых учебный год начнется дистанционно. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто принял активное участие в этом благотворительном деле и оказал спонсорскую помощь», – отметил главный имам района Бекзат Сыздыков.



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#Туркестанская область   #Образование   #Благотворительность   #Общество  
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