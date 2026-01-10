«Smart военкомат»: справка о годности к военной службе доступна на портале eGov
В рамках проекта «Smart военкомат» Министерство обороны реализовало новую функцию, доступную гражданам в их «личном кабинете» на портале «электронного правительства» e-Gov, передает Kazinform.
Как отметили в ведомстве, она позволяет пользователям скачать, переслать через мессенджеры и распечатать сведения об отношении гражданина к воинской службе, состоянии на воинском учете, периодах прохождения воинской службы, в том числе дающих право на получение социальных выплат.
Практика показала, что особенно востребована информация о степени годности к воинской службе. Для получения вышеуказанных сведений достаточно зайти в «Личный кабинет» портала e-Gov и в разделе «Воинская служба» нажать кнопку «Скачать».
Как пояснили в департаменте организационно-мобилизационной работы, в перспективе эти сведения можно будет получить также в мобильных приложениях м-Gov и банках второго уровня.
Нововведение значительно ускоряет процесс сбора документов при оформлении на обучение, поступлении на воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах.
