«Smart военкомат»: справка о годности к военной службе доступна на портале eGov

Как отметили в ведомстве, она позволяет пользователям скачать, переслать через мессенджеры и распечатать сведения об отношении гражданина к воинской службе, состоянии на воинском учете, периодах прохождения воинской службы, в том числе дающих право на получение социальных выплат.



Практика показала, что особенно востребована информация о степени годности к воинской службе. Для получения вышеуказанных сведений достаточно зайти в «Личный кабинет» портала e-Gov и в разделе «Воинская служба» нажать кнопку «Скачать».



Как пояснили в департаменте организационно-мобилизационной работы, в перспективе эти сведения можно будет получить также в мобильных приложениях м-Gov и банках второго уровня.



Нововведение значительно ускоряет процесс сбора документов при оформлении на обучение, поступлении на воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах.

