    22:49, 09 Январь 2026 | GMT +5

    «Smart военкомат»: справка о годности к военной службе доступна на портале eGov

    В рамках проекта «Smart военкомат» Министерство обороны реализовало новую функцию, доступную гражданам в их «личном кабинете» на портале «электронного правительства» e-Gov, передает Kazinform.

    Фото: Министерство обороны РК

    Как отметили в ведомстве, она позволяет пользователям скачать, переслать через мессенджеры и распечатать сведения об отношении гражданина к воинской службе, состоянии на воинском учете, периодах прохождения воинской службы, в том числе дающих право на получение социальных выплат.

    Практика показала, что особенно востребована информация о степени годности к воинской службе. Для получения вышеуказанных сведений достаточно зайти в «Личный кабинет» портала e-Gov и в разделе «Воинская служба» нажать кнопку «Скачать».

    Как пояснили в департаменте организационно-мобилизационной работы, в перспективе эти сведения можно будет получить также в мобильных приложениях м-Gov и банках второго уровня.

    Нововведение значительно ускоряет процесс сбора документов при оформлении на обучение, поступлении на воинскую службу либо службу в правоохранительных и специальных государственных органах.

    Об изменениях в системе социальной поддержки военнослужащих и подходах к воспитанию личного состава можете прочитать в статье корреспондента Kazinform.

    Теги:
    Военные Военкомат Минобороны РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
