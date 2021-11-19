Смарт-школу на 1500 мест построят в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в рамках двухдневной рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием пригородных сел г. Жанаозен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В первый день рабочей поездки глава региона осмотрел социальные объекты сел Тенге, Кызылсай, Кендерли, относящихся к городу Жанаозену.

В рамках Комплексного плана развития города до 2025 года возводится ряд медицинских объектов. В сентябре этого года в селе Кызылсай была введена в эксплуатацию врачебная амбулатория. До конца года в городе Жанаозен откроется медицинский центр на 50 мест. Нурлан Ногаев ознакомился со строительством поликлиники и отметил, что уже сейчас необходимо готовить специалистов, которые будут работать на современном медицинском оборудовании.

Спрос на обучение в школах растет с каждым годом. К слову в 2020 году обучилось 33,6 тысяч учащихся, в 2021 году – 34,2 тысяч учеников. Планируется также, что в 2025 году количество учеников увеличится на 37 тысяч.

В целях ликвидации дефицита мест в школах в микрорайоне Шанырак в рамках государственно-частного партнерства планируется строительство смарт-школы на 1 500 мест. В школе будет организована комфортная среда для детей, будут функционировать телестудия, игровые комнаты, смарт-классы, 3D-принтер для творческих экспериментов, кабинеты робототехники, мастерские по резьбе из металла и дерева и д.р. Стоимость проекта 4,8 млрд. тенге.

В школах города ощущается дефицит специалистов. На сегодняшний день не хватает учителей математики, русского языка, английского языка и истории. В ходе общения акима области с учителями стало известно, что в некоторых школах специалисты, приехавшие по государственной программе «С дипломом - в село», получили жилье, но не в полном объеме получили подъемные средства. Нурлан Ногаев поручил ответственным специалистам разобраться в вопросе.

«Эта программа направлена на поддержку молодых специалистов и снижение дефицита кадров в стране. Благодаря ей мы перекрываем имеющуюся нехватку специалистов на местах. Каждому участнику этой программы необходимо в полной мере выплачивать соответствующее подъемное пособие, разъяснить основные условия и льготы программы. Учителя играют важную роль в воспитании поколения. Поэтому поддержка педагогов всегда будет одной из наших приоритетных целей», - сказал аким области.

Кроме того, глава региона ознакомился со строительством дома культуры на 300 мест в селе Кендерли. Проект реализуется по государственной программе «Ауыл ел бесігі». Здесь будет размещен зрительный зал, а также библиотека, чей книжный фонд составит 14 тысяч экземпляров. Нурлан Ногаев поручил ответственным лицам контролировать темпы строительства.

В ходе рабочей поездки аким области ознакомился с работой Казахского газоперерабатывающего завода. Регион является одним из крупнейших потребителей сжиженного нефтяного газа и более 90 процентов автотранспорта используют сжиженный газ. Основным поставщиком в регионе является Казахский газоперерабатывающий завод (КазГПЗ). Его основное оборудование изношено на 90 процентов. Аварийные остановки завода могут оставить население без топлива. На этом фоне затягивание вопроса по строительству нового газоперерабатывающего завода на базе КазГПЗ несет не только экономические, но и социальные риски.

В связи с этим, аким области поручил ответственным лицам держать данный вопрос на постоянном контроле.