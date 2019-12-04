Smart School открыли в центре педиатрии в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в научном центре педиатрии открылся класс Smart School-2, в котором, не отрываясь от стационарного лечения, будут проходить обучение пациенты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инновационный класс с интерактивным методом обучения предназначен для детей с онкологическими, гематологическими и редкими заболеваниями, находящихся на лечении в центре педиатрии и детской хирургии.
«Сегодня для нас очень знаменательный день. Выражаем огромную благодарность всем спонсорам, компаниям, волонтерам и неравнодушным лицам. Открытие такого класса будет способствовать скорейшему выздоровлению детей и развитию интеллектуальных способностей», - сказала на церемонии открытия председатель правления центра Риза Боранбаева.
В инновационном смарт-классе имеются три кабинета, которые представляют собой креативный комплекс, оснащенный индивидуальными арт-объектами и современным оборудованием. Здесь дети смогут более эффективно изучать не только общеобразовательные предметы - математику, историю, английский язык и т.д., но и творчески развиваться.
Детям будут проводиться бесплатные занятия по робототехнике и легоконструированию, изобразительному искусству и арт-терапии, рукоделию, шахматам и шашкам, английскому языку.
Также в этом классе будут проводиться сеансы терапии с помощью музыки и сказок. Класс оборудован экологически чистой мебелью, партами, интерактивной доской и планшетами. В рамках проекта детей будет навещать больничный клоун.
Целью проекта - бесплатное обучение общеобразовательным и внеклассным занятиям, более 100 пациентов школьного и дошкольного возраста с онкологическими, гематологическими, редкими заболеваниями, как мукополисахаридоз, фенилкетонурия, болезнь Гоше, ювенильный артрит, болезнь Помпе, находящихся на стационарном лечении в НЦПДХ.
«Открытие класса даст психологическую помощь и новые возможности детям, проходящим курс реабилитации или лечения. С помощью современных технологий они смогут развивать интеллектуально-творческие способности, не отставая от сверстников. Хотим отметить, что сертифицированные тренера, педагоги и волонтеры, прошли подготовку на предмет эффективной коммуникации с пациентами и их родителями», - отметила директор ОФ Help Today Эльмира Алиева.
Отметим, одним из главных спонсоров является Общественный фонд Help Today.
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