Смарт-центр для школьников построят в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В новом смарт-центре, строительство которого запланировано в Костанае в 2023-2024 годах, школьники смогут развивать свои способности в научной и технической сфере. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области за последние годы открыты Дворец молодежи, школа бокса, новый бассейн и Ледовый дворец. В перспективе - строительство смарт-центра для школьников в Костанае в 2023-2024 годы, где учащиеся в полной мере смогут раскрыть свои способности в научной и технической сфере.

«Создаются условия для получения качественного образования. В 2021 году распахнула двери учащимся новая школа в Карасуском районе. Ведется строительство трех школ: одной в Карабалыкском районе на 320 мест с государственным языком обучения и еще двух в активно строящихся микрорайонах областного центра «Береке» и «Кунай». В целом, на 1880 мест»,- сообщила руководитель отдела нравственно-духовного развития личности, самопознания управления образования области Карлыгаш Мурзажанова.

В прошлом году проведен ремонт 85 объектов образования на 5,6 млрд тенге. Модернизированы 82 сельские школы на 4,8 млрд тенге. Обновлены библиотеки и книжные фонды, оборудование столовых. В 16 сельских школ приобретены 4 STEM-лаборатории, 14 предметных кабинетов.

К. Мурзажанова отметила, что вопросу обеспечения безопасности учебного процесса ведомством также уделяется большое внимание. Все объекты образования оснащены системами видеонаблюдения, теплыми туалетами, в 33% школ установлены турникеты, в 31% - тревожные кнопки, 39% школ подключены к центрам оперативного управления.