Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Smart-центр для школьников начали строить в Костанае

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Октября 2022, 05:52
Smart-центр для школьников начали строить в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство центра развернулось в ми­крорайоне «Юбилейный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

Как доложили акиму области Ар­химеду Мухамбетову, общая площадь центра - свыше 12 тысяч квадратных метров. В нем планируют открыть кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизай­на, большое число лаборато­рий.

photo

Будет зал на 300 человек. Рассчитан центр на посещение более 600 школьников. Терри­торию вокруг благоустроят: детская, молодежная, спортив­ная зоны, бульвар для прогулок, три фонтана.
Центр – не только место для учебы, это площадка для рас­крытия личностного потенциа­ла, развития способностей, вы­явления талантов у детей, отметил во время осмотра стройки глава региона. Завер­шить работу планируют в сле­дующем году.


Фото: kstnews.kz
Костанайская область   Образование   Строительство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике