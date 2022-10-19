Smart-центр для школьников начали строить в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство центра развернулось в микрорайоне «Юбилейный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».
Как доложили акиму области Архимеду Мухамбетову, общая площадь центра - свыше 12 тысяч квадратных метров. В нем планируют открыть кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизайна, большое число лабораторий.
Будет зал на 300 человек. Рассчитан центр на посещение более 600 школьников. Территорию вокруг благоустроят: детская, молодежная, спортивная зоны, бульвар для прогулок, три фонтана.
Центр – не только место для учебы, это площадка для раскрытия личностного потенциала, развития способностей, выявления талантов у детей, отметил во время осмотра стройки глава региона. Завершить работу планируют в следующем году.
Фото: kstnews.kz