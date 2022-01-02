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Слышащее государство: озвучены результаты деятельности Нацсовета общественного доверия
2 Января 2022 20:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook инфографику с результатами работы Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ».
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