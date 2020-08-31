Служу казахстанскому космосу! - представителей Казкосмоса наградили медалями к 25-летию Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Конституции РК шестьдесят один представитель Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК был удостоен юбилейной медали. Десять из них специалисты Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведении Аэрокосмического комитета (Казкосмоса) находится шесть предприятий, в совокупности представляющих систему космической отрасли: АО «СП «Байтерек» (космический ракетный комплекс на Байконуре), АО «Республиканский центр космической связи» (спутниковые системы связи и вещания «Kazsat»), АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (спутники дистанционного зондирования Земли «KazEOSat», система высокоточной спутниковой навигации, сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СБИК КА)), АО «Национальный центр космических исследований и технологий»( космическая наука), РГП «Национальный исследовательский центр «Ғарыш-экология» (экологическое сопровождение пусков с космодрома Байконур) и РГП «Инфракос» (сохранность объектов космодрома Байконур).

В списке награжденных - представители всех этих организаций, включая вице-министра по аэрокосмической промышленности МЦРИАП Азамата Батыркожа.

«Хорошо помню 1995 год, который начался для меня на ответственном посту специального Представителя Президента РК на космодроме Байконур, и первое наше ответственное мероприятие – всенародный референдум по принятию новой Конституции РК, который байконурцы поддержали почти единогласно», - вспоминает Почетный гражданин города Байконура, ветеран Казкосмоса Ергазы Нургалиев.

Сегодня Ергазы Меиргалиевич, который почти 10 лет был первым спецпредставителем Главы государства на космодроме, позже работал ответственным секретарем Национального космического агентства РК, продолжает работу в структуре Казкосмоса. Е. Нургалиев более тридцати лет жил и работал в Байконуре, строил стартовые комплексы, занимался вопросами развития города Ленинска и космодрома, принимал непосредственное участие в создании казахстанских органов управления на космическом комплексе.

«Моя задача сегодня - поделиться не только опытом управленца, но и принять практическое участие в реализации проектов, развивающих космическую деятельность», - говорит советник Председателя Правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Один из самых молодых в списке награжденных от Казкосмоса - представитель АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Василий Леонов. Он работает в РЦКС 14 лет, практически со студенческой скамьи. За эти годы прошёл путь все ступени профессионального роста от простого инженера до руководителя Центра управления полетами (ЦУП). Сегодня Василий Леонов - руководитель Центра управления полетами космическими аппаратами «Kazsat», заместитель директора Центра космической связи

«Акколь». Стремление к знаниям, совершенствованию, высокие человеческие качества, умение руководить коллективом позволили стать Василию Александровичу одним из авторитетных молодых руководителей РЦКС. Владение в совершенстве английским языком, знание возможностей космической связи помогают ему в работе с иностранными партнерами.

«Василий Леонов - отличный семьянин, верный товарищ, профессионал своего дела и патриот космической связи Казахстана», - так отзываются о Леонове коллеги.

Сам же Василий Леонов, который находится в отпуске, с большой радостью принял эту новость: «Служу казахстанскому космосу»!







