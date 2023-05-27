Служить людям! - доктор Наталья Утешева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полгода назад в больнице управления делами Президента РК открылось специализированное пульмонологическое отделение. Чем была продиктована такая необходимость, в чем особенности респираторной службы сегодня, насколько сложно быть хорошим врачом и руководителем? Об этом корреспондент МИА «Казинформ» попросил рассказать заведующую отделением пульмонологии Наталью Яковлевну Утешеву.

- Наталья Яковлевна, видимо, необходимость открытия отдельной пульмонологии была связана с пандемией коронавируса?

- Да, конечно, эта ситуация ускорила это решение, принятое уже давно. И с открытием нового корпуса больницы создание специализированного отделения пульмонологии стало реальностью. Раньше мы были с составе терапевтического отделения, в котором было всего 9 пульмонологических коек. Когда была пандемия, наш профиль сильно страдал, так как мы в терапии не могли принимать больных с температурой, вирусными проявлениями, опасаясь заражения ковидом других пациентов. После ковида у людей начались большие проблемы с остаточными респираторными изменениями, и больные нуждались в реабилитации. И вот тогда, как только карантин закончился, мы начали заниматься реабилитацией больных с органами дыхания: осложнения были самые разные, разные сроки по восстановлению. Мы приступили к комплексной реабилитации, к которой были подключены отличные пульмонологи, реабилитологи, иммунологи, психотерапевты, другие врачи. Потребность в наших услугах резко возросла. Ковид добавил нам очень много работы, появилось много непонятных, редких состояний больных, причем не только с легочными осложнениями – сердечными, гастро, неврологическими.

Здесь я хотела бы сказать о наставнике, главном терапевте БМЦ УДП РК, пульмонологе, докторе медицинских наук Розе Агубаевне Бакеновой. Именно ей принадлежит эта идея создания специализированного отделения пульмонологии, который должен войти в состав республиканского респираторного центра, где особое внимание уделяется именно тяжелым больным, пациентам с хроническими заболеваниями. Роза Агубаевна шла к этому решению многие годы. Это человек, который по - новому, по-другому посмотреть на проблемы пульмонологии в целом. В респираторном центре, который возглавляет доктор Бакенова, самые передовые инновации, диагностика, молодые специалисты, обладающие уникальными знаниями. Она заставляет нас всех быть лучшими, современными врачами и на самом деле своим примером в работе, отношением к людям, является для многих из нас образцом служения людям.

- Как Вам удается совмещать работу лечащего врача и руководителя такого большого и сложного отделения?

- На самом деле работа лечащего врача была для меня ближе, но и от возложенной ответственности руководителя не избежать. Сейчас в нашем отделении четыре отличных доктора, обладающих всеми видами респираторных знаний и исследований, почти весь сестринский состав перешел из прежней терапии, так что команда у нас надежная и дружная.

В нашем отделении пульмонологии, оснащенном суперсовременным оборудованием, большие светлые палаты, коридоры, холлы. В течение дня медсестры и санитарки буквально наматывают десятки километров. В этом плане стало сложнее, но все «заточены» на работу, высокую ответственность. И у меня тоже на посту завотделением стало намного больше работы: консультации по органам дыхания больных всех отделений больницы, приемного покоя, осмотр амбулаторных пациентов. Сейчас очень много моментов, когда диагноз был поставлен впервые. Необычные проявления поражения легких, туберкулеза, онкологии, которая, к большому сожалению, просто «расцветает» после ковида.

Надо сказать, статус больницы управления делами Президента Казахстана налагает особую ответственность, обязывает нас всех максимально соблюдать этику медработника. Главное требование – профессионализм, внимательное отношение к больным, мы никогда не позволяем себе повышать голос. В основном обслуживаем контингент прикрепленных государственных служащих, но в последнее время много платных пациентов, которым нужна высококвалифицированная медицинская помощь. Все пациенты в основном довольны результатом. Учитывая большие возможности нашей пульмонологии, во время госпитализации стараемся разбирать каждый анамнез, подойти комплексно к лечению больных.

- Я, как пациент вашего отделения, подтверждаю это. Ваш медперсонал очень заботлив, профессионален, очень дружелюбная обстановка в отделении и все говорят, что это благодаря Вашему личному примеру трудолюбия, профессионализма и человечности, умелому руководству.

- Да, мы на связи со всеми круглосуточно, есть рабочий чат, в котором обсуждаем все вопросы, оперативно, независимо от времени дня или ночи. А насчет руководства могу сказать, что у меня были хорошие примеры добрых наставников и руководителей.

После окончания Целиноградского медицинского института в 1995 году и далее ординатуры по специальности «лечебное дело» я работала участковым терапевтом в городской поликлинике. Потом мне предложили послужить - в поселке Малиновке была создана военизированная бригада по охране новой столицы Казахстана. После этого я вернулась в поликлинику, и главный врач Анасова Гульжан Насыровна предложила мне стать пульмонологом. Конечно, я согласилась – это узкая специализация для терапевта. И моим первым учителем в пульмонологии был замечательный доктор Гаркалов Константин Анатольевич, заведующий кафедрой нашего мединститута. Я посещала все его лекции, сидела с ним на приемах. Это он меня научил, как вести себя с пациентами, как надо разговаривать и главное, слушать и слышать больного.

Это умение правильно рассмотреть больного, анамнез собрать, внимательно посмотреть, сверить все результаты, сравнить. Просто по учебникам этому не научишься. «Когда сидишь рядом с пациентом, человеческое внимание к нему обязательно», говорил он. Тогда впервые я увидела, как он работал со сложными пациентами – создал комиссию, в которую включил врачей разных специализаций. И я была секретарем этой комиссии. Это был бесценный опыт. Вот так, на приемах в городской поликлинике Астаны, я проработала 10 лет. Везде, где бы я ни работала, мне встречались очень хорошие люди, суперспециалисты, с которыми по сей день поддерживаем связь, консультируем друг друга. В 2015 году, с момента открытия больницы УДП Президента РК, я пришла работать сюда по приглашению главного терапевта страны Розы Агубаевны Бакеновой, пройдя трехэтапное собеседование.

- А как Ваша семья реагирует на то, что для Вас работа прежде всего?

- Скажу честно, для меня работа действительно занимает основное место в жизни. Я очень благодарна моей семье, супругу, который будучи военнослужащим, понимает, что такое долг. Он, как офицер, служит стране, я тоже, как врач, служу людям. Эта наша заповедь доктора. В нашей интернациональной семье две дочери, старшая уже вышла замуж и выполняет все наказы нашей аже быть хорошей келин. Молодожены подарили нам внучку, и мы вместе с кудалар радуемся пополнению в наших семьях. С супругом вот уже несколько лет не можем вместе выбраться в отпуск, не совпадаем по времени никак. Но в повседневной жизни все успеваем по дому. Потому что приказ, порядок, дисциплина - это уже наш образ жизни.

- Спасибо Вам за выделенное время, Наталья Яковлевна! Желаем Вам, крепкого здоровья и благополучия!