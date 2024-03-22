Служение на Ближнем Востоке: сколько казахстанок среди миротворцев на Голанских высотах

Служба казахстанских женщин-военнослужащих в составе миротворческого контингента на Голанских высотах является не менее важной, чем у мужчин. Среди 139 миротворцев на Голанских высотах несут службу 7 девушек, в том числе 1 снайпер, 4 медицинских работника и 2 повара, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанские военнослужащие так же, как и миротворцы других государств имеют высокий уровень профессиональной подготовки и боевой выучки. При этом в составе миссии ООН женщины несут боевую службу наравне с мужчинами.

Среди 139 миротворцев на Голанских высотах несут службу 7 девушек, в том числе 1 снайпер, 4 медицинских работника и 2 повара. В соответствии с обязанностями у каждой из них имеется свой фронт работы.

Как отмечает медицинский инструктор ефрейтор С. Теленчинова у девушек нет сильного страха, и они готовы к работе в боевых условиях.

— Помимо медицинской помощи в нашу задачу также входит оказание психологической поддержки населению. В данное время мы обустраиваемся на месте дислокации. У нас все хорошо. На базе, где мы расположились имеется все необходимое для жизни. Проживаем мы в кубриках, рассчитанные на четырех человек. Там имеются кровати и шкафы для личных вещей. У нас есть кухня и столовая, где мы осуществляем прием пищи. Все остальное рассчитано для несения боевой службы. Мы готовы нести службу в подобных условиях. Сильного страха нет, но, если что вдруг, нас защитят наши ребята, — говорит мединструктор.

Снайпер, медик и повар в лице хрупкой девушки имеет внутри себя твердый стержень и сильный характер военного человека. Военнослужащие-женщины готовы ко всем тяготам и лишениям службы в особых условиях. Они выполняют собственные функции не хуже мужчин. Все девушки в составе национальной миротворческой роты Казахстана четко знают, как им действовать в боевой или какой-либо другой экстренной ситуации.

14 марта Миротворческий контингент Вооруженных сил РК торжественно проводили в парке 28-ми гвардейцев-панфиловцев в Алматы.

Прибыв на Голанские высоты, казахстанские миротворцы приступили к повседневной деятельности.

Ранее командование миссии сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (СООННР - UNDOF) на Голанских высотах высоко оценило деятельность Вооруженных сил РК по переброске и развертыванию национального миротворческого контингента.