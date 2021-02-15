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    12:30, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Служебный дом, объединенный с пунктом полиции, строят для участкового в селе СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев посетил села Мамлютского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, М. Тулебаев ознакомился с проектом строительства участкового пункта полиции и служебного жилья в селе Новомихайловке, встретился с жителями села Кызыласкер.

    «Шесть сел с населением более двух тысяч человек обслуживает участковый инспектор Олжас Шаяхметов. На административном участке №10 он работает с конца прошлого года. По инициативе руководства райотдела и сельчан было предложено построить для участкового служебный дом, объединенный с пунктом полиции. Местные сельхозпроизводители поддержали идею. Современное жилье со служебным офисом общей площадью 100 квадратных метров планируют сдать в июне», - рассказали в пресс-службе.

    В селе Кызыласкер сдали в эксплуатацию новое помещение участкового пункта полиции №11. Опорный пункт кызыласкерского участкового Бахтияра Бексултанова оснастили новой мебелью и оргтехникой, вывели изображение с 20 камер видеонаблюдения.

    «Приоритетом для современных полицейских являются открытость, прозрачность в работе, а также переход на сервисную модель работы. В последнее время преступность массово переходит в интернет. Как следствие, увеличилось количество интернет-мошенничеств. Необходимо знать самим и рассказывать другим о механизмах сетевых аферистов», - сказал М. Тулебаев.

    Глава полиции области поручил усилить профилактику преступлений и правонарушений, продолжать использовать потенциал советов общественности.


    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции.


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