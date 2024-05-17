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    14:22, 17 Май 2024 | GMT +6

    Служебную проверку проведут в отношении акима района Атырауской области по жалобе его супруги

    Служебную проверку проведут в отношении акима района Атырауской области по жалобе его супруги
    Фото: gov.kz

     В Атырауской области будет проведена служебная проверка в связи с действиями акима одного из районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила пресс-служба акимата Атырауской области, бывшая супруга акима района в акимат не обращалась. 

    — Сообщаем, что гражданка А. Умбеткалиева в акимат Атырауской области не обращалась. В связи с возникшими обстоятельствами назначена служебная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы.

    Пресс-служба Атырауского областного суда подтвердила информацию о том, что в отношении акима района рассматривается уголовное дело.

     — Уголовное дело рассматривается в суде № 2 города Атырау. Следующее судебное заседание состоится в 10 часов 29 мая, — сообщила пресс-служба. 

    Напомним, супруга акима района в Атырауской области пожаловалась на семейно-бытовое насилие.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Бытовое насилие Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Акимат
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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