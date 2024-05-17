Служебную проверку проведут в отношении акима района Атырауской области по жалобе его супруги

В Атырауской области будет проведена служебная проверка в связи с действиями акима одного из районов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-служба акимата Атырауской области, бывшая супруга акима района в акимат не обращалась.

— Сообщаем, что гражданка А. Умбеткалиева в акимат Атырауской области не обращалась. В связи с возникшими обстоятельствами назначена служебная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы.

Пресс-служба Атырауского областного суда подтвердила информацию о том, что в отношении акима района рассматривается уголовное дело.

— Уголовное дело рассматривается в суде № 2 города Атырау. Следующее судебное заседание состоится в 10 часов 29 мая, — сообщила пресс-служба.

Напомним, супруга акима района в Атырауской области пожаловалась на семейно-бытовое насилие.



