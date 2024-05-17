Супруга акима района в Атырауской области пожаловалась на семейно-бытовое насилие

По словам женщины, супруг неоднократно ее избивал. Видео пострадавший женщины распространилось в соцсети.

— За 11 лет, которые мы прожили вместе, он избивал меня в присутствии детей. Например, в 2021 году в 4 часа, находясь в нетрезвом состоянии, он избил меня в присутствии детей, нанес удары лицо. После этого я была вынуждена вызвать «скорую помощь» и полицию. Ради наших детей я забрала свое заявление. Это повторилось 31 мая 2023 года. Вновь он меня пинал, избивал в присутствии детей. Грозил, что сделает меня инвалидом. У меня бы сломан позвонок, месяц я не могла ходить. За это время он, используя знакомства, отобрал у меня детей, — сказала пострадавшая женщина.