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    13:30, 17 Май 2024 | GMT +6

    Супруга акима района в Атырауской области пожаловалась на семейно-бытовое насилие

    Супруга акима района в Атырауской области пожаловалась на семейно-бытовое насилие
    Фотоколлаж Kazinform

    В Атырауской области жена акима района разместила в социальной сети видеозапись, в которой пожаловалась на семейно-бытовое насилие в отношении нее, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам женщины, супруг неоднократно ее избивал. Видео пострадавший женщины распространилось в соцсети. 

    — За 11 лет, которые мы прожили вместе, он избивал меня в присутствии детей. Например, в 2021 году в 4 часа, находясь в нетрезвом состоянии, он избил меня в присутствии детей, нанес удары лицо. После этого я была вынуждена вызвать «скорую помощь» и полицию. Ради наших детей я забрала свое заявление. Это повторилось 31 мая 2023 года. Вновь он меня пинал, избивал в присутствии детей. Грозил, что сделает меня инвалидом. У меня бы сломан позвонок, месяц я не могла ходить. За это время он, используя знакомства, отобрал у меня детей, — сказала пострадавшая женщина. 

    По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в отношении акима района было начато досудебное расследование по статье 107 пункт 2 Уголовного кодекса РК. 

    В феврале дело было передано в суд. 

    Пресс-служба Атырауского областного суда еще не прокомментировала этот вопрос.



    Теги:
    МВД РК Атырауская область Бытовое насилие Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Семья Акимат
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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