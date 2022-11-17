Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС

17 Ноября 2022, 19:23

17 Ноября 2022, 19:23

Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал ситуацию, связанную с пожаром в Астане, где сильно пострадал пожарный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 ноября в Астане по проспекту Момышулы в 15-этажном доме произошел сильный пожар. Из огня спасатели, рискуя собственной жизнью, вынесли пятерых человек.

Один из пожарных Аскар Забикулин помог жителям, но сам получил сильные ожоги и сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что его подключили к аппарату ИВЛ. Во время пожара пострадал и второй пожарный.

«При тушении пожара на 11-этаже нашим сотрудником был произведен спуск по веревочной лестнице с 12 этажа. С учетом особенностей и риска, что он не мог проникнуть в помещение, была снята боевая одежда. Это первичная информация. Сейчас по данному факту проводится служебное расследование, потому что при любом факте травмирования на пожаре проводится служебное расследование для дальнейшей оценки действия руководящего состава и непосредственно самого сотрудника. В данное время один находится в тяжелом состоянии, площадь ожога составляет до 80% по оценкам. У второго - состояние стабильное, он вне опасности и находится на лечении», - прокомментировал Юрий Ильин, находящийся с визитом в Кызылординской области.

Он отметил, что ситуация находится на контроле.

Юрий Ильин также заявил, что после окончания своей командировки он посетит пострадавших пожарных в зависимости от ситуации в медицинском учреждении.

«Сейчас начальнику департамента поставлена задача по вопросу работы с семьей данного сотрудника, чтобы он оценил ситуацию и оказал психологическую помощь. В дальнейшем будем надеяться на положительное решение. Сейчас по поручению Администрации Президента мы готовим наградные листы для награждения данных сотрудников», - заявил глава МЧС.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении столичных пожарных, проявивших мужество и спасших жизни нескольких человек в ходе пожара в многоэтажном доме в Астане, государственными наградами Республики Казахстан.