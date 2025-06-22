Служебное расследование по поводу отравления сотрудников начала макинская птицефабрика

Как следует из официального ответа от ТОО «Макинская птицефабрика», 21 июня 2025 года после плановой санитарной обработки одного из производственных корпусов четверо сотрудников бригады дезинфекторов почувствовали недомогание. По предварительным данным, причиной ухудшения самочувствия мог стать используемый при промывке помещений раствор с содержанием хлора.

Сотрудники своевременно обратились за медицинской помощью, сейчас они отпущены на амбулаторное лечение.

«В соответствии с действующим законодательством уведомлены уполномоченные органы. Кроме того, в рамках внутренних регламентов холдинга инициировано служебное расследование с целью детального анализа инцидента и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Вопрос охраны труда, соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности сотрудников остаются для нас приоритетом и находится на постоянном контроле», - пояснили в ведомстве.

Между тем, как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту отравления хлором работника ТОО «Макинская птицефабрика», возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда».

«Предварительно установлено, что 24-летний рабочий во время мойки корпуса самостоятельно снял респираторную маску, зная о добавлении в воду хлора. Впоследствии мужчина обратился в больницу с признаками отравления. В настоящее время известно о пяти работниках ТОО, поступивших в лечебное учреждение с аналогичными признаками. Проводятся необходимые следственные мероприятия с участием представителей компетентных государственных органов», - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники птицефабрики отравились парами хлора, обстоятельства выяснялись.