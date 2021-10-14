Служебная собака помогла найти наркотики у иностранца в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Наркотики обнаружила служебная собака у гражданина Узбекистана на контрольно-пропускном пункте «Жибек жолы» в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного ДП.

Накануне из контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» в дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о задержании гражданина Узбекистана по подозрению в перевозке наркотических средств. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что во время пересечения границы служебная собака пограничников по кличке Ротар среагировала на иностранца, в кармане которого обнаружили наркотики. При обыске оперативники изъяли у подозреваемого свёрток с содержимым наркотического вещества со специфическим запахом и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятое наркотическое средство оказалось «марихуаной», общим весом более трех грамм.

«Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили полицейские.

Стражи порядка напоминают гражданам об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с хранением, сбытом, распространением наркотиков и выращиванием наркосодержащих растений. Вместе с тем, стражи порядка призывают жителей области вести здоровый образ жизни и отказаться от пагубных привычек.