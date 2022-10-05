Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Служебная собака обнаружила наркотики у иностранки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 12:09
Служебная собака обнаружила наркотики у иностранки

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Белка помогла полицейским Сарыагашского района обнаружить наркотические средства, которые попыталась провезти гражданка Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» в Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что задержана женщина по подозрению в перевозке наркотиков.

Как выяснилось, на иностранку отреагировала служебная собака по кличке Белка, которая учуяла запрещенные предметы. При личном обыске полицейские обнаружили сверток с содержимым похожим на наркотики. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось гашишем. По факту проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Подозреваемая арестована. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.



Фото:polisia.kz


Туркестанская область   Видео   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали