Служебная собака обнаружила наркотики у иностранки

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Белка помогла полицейским Сарыагашского района обнаружить наркотические средства, которые попыталась провезти гражданка Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» в Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что задержана женщина по подозрению в перевозке наркотиков.

Как выяснилось, на иностранку отреагировала служебная собака по кличке Белка, которая учуяла запрещенные предметы. При личном обыске полицейские обнаружили сверток с содержимым похожим на наркотики. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось гашишем. По факту проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

Подозреваемая арестована. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.









Фото:polisia.kz