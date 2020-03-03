Службы спасения провели день открытых дверей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более трех тысяч учащихся школ, колледжей и вузов посетили ​ДЧС и Службу спасения 109 в день открытых дверей, приуроченный к ​всемирному Дню гражданской обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в октябре 1997 года Указом Президента РК введен в действие Закон «О присоединении Республики Казахстан к Международной организации гражданской обороны».

Наша страна стала полноправным членом этой международной организации, среди основных направлений деятельности которой – координация усилий правительственных органов различных стран в сфере предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера. Членами МОГО являются 50 стран, еще около 20 государств имеют сейчас статус наблюдателя.

Учащимся​ ​был​ представлен уникальный тренажер-симулятор землетрясений на мобильной платформе с ​ имитацией горизонтальных и вертикальных толчков землетрясения до 6 баллов. С помощью этого симулятора юноши и девушки узнали, как действовать при землетрясении. Теперь они знают, как правильно находить безопасные места во время колебания земной коры.

Волонтеры Общества Красного полумесяца показали мастер-класс по оказанию​ первой медицинской помощи. Служба спасения 109 аппарата акима Алматы провела показательные выступления по аварийно-спасательным работам, эвакуации пострадавших с верхних этажей здания, ​продемонстрировала поиски пострадавших с применением служебных собак и многое другое.

Приглашенные студенты и ученики школ, колледжей ознакомились с современной техникой пожарных и спасателей, их поднимали в люльке пожарной автолестницы предназначенной для спасения людей с высоты 37 метров (больше 10 этажей).

Сотрудники Департамента также ознакомили учеников выпускных классов с «кузницей кадров» офицеров-спасателей - Кокшетауским техническим институтом Комитета ЧС МВД РК. Обучение, обмундирование, питание студентов этого вуза в течение четырех лет осуществляется за счет средств республиканского бюджета, выпускников ​стопроцентно трудоустраивают.

«Дни открытых дверей» в рамках месячника ГО пройдут во всех​ пожарных частях города Алматы, ​в течение всего месяца. Необходимо отметить, за 2019 год на территории города произошло 664 пожара со снижением на 9%. На пожарах спасены 72 человека, эвакуированы 639, с января 2020 года с мест ЧС эвакуировано 56 человек, спасено 3 человеческих жизни», - сообщили в ДЧС города.