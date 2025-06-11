Службу ранней поддержки детей с проблемами в развитии откроют в Караганде

В Карагандинской области благотворительный фонд «Дара» реализует проект «Время возможностей». По словам руководителя проекта Айгуль Табергеновой, в прошлом году в 11 регионах страны на базе кабинетов психолого-педагогической коррекции открыли 18 служб. Помощью квалифицированных специалистов воспользовались более 170 семей.

— В этом году в рамках проекта «Время возможностей» впервые активное участие принимает система социальной защиты, — отметила представитель БФ «Дара». — В Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областях планируем открыть шесть служб ранней поддержки семей, имеющих детей с инвалидностью до трёх лет. Своевременную и квалифицированную поддержку на критически важном этапе развития малышей окажут специально обученные социальные работники. В качестве спикеров мы приглашаем международных экспертов в области инклюзии.

В Караганде проект будет реализован при поддержке акимата Карагандинской области, а также управления координации занятости и социальных программ. Служба ранней поддержки семей будет находиться на базе отделения надомного обслуживания городского отдела занятости и социальных программ. Пока идут ремонтные работы, закупается необходимое оборудование. Обучение проходят два социальных работника.

— Открытие ориентировочно запланировано на осень, — отметила руководитель проекта «Время возможностей». — Но полноценная работа начнётся в конце года. Услуга будет оказываться бесплатно.

Ранее в Министерстве просвещения опровергли опасения родителей о закрытии Центра инклюзивного образования в Алматы и рассказали о планах развития.