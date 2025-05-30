Центр инклюзивного образования в Алматы не закрывается — Минпросвещения

В Сети появилось видеообращение матерей детей с особыми образовательными потребностями, которые посещают Национальный научно-практический центр специального инклюзивного образования в Алматы. Родители выразили тревогу по поводу сокращения групп, в том числе отмены группы полного дня, где дети могли находиться целый день. Кроме того, по их словам, сокращаются сотрудники, а сам центр якобы могут закрыть, а персонал перевести в Астану.

Информацию прокомментировала официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы.

— В связи с обращением родителей относительно возможного закрытия Национального научно-практического центра специального и инклюзивного образования Министерство просвещения РК сообщает, что вопрос о закрытии организации не соответствует действительности, — подчеркнула она.

По ее словам, наоборот, сейчас ведется работа по трансформации центра в Научно-исследовательский институт в Астане и созданием Национального центра непрерывного инклюзивного образования в Алматы с усилением его координирующей и научно-методологической роли в системе образования.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с действующим Уставом, основной функцией Центра является осуществление научно-методологического сопровождения и учебно-методического обеспечения системы специального образования в стране.

— Для этой цели в центре действуют экспериментальные группы, где контингент участников данных исследований регулярно обновляется и формируется в зависимости от актуальных направлений научного поиска в области специальной педагогики. Это не специальный детский сад или реабилитационный центр, а специализированный научный центр, работающий в интересах устойчивого развития инклюзивной политики в образовании, — говорится в сообщении.

Штат научных сотрудников сохранен в полном объеме, сокращений не проводилось. Работа Центра продолжается в штатном режиме.

В Минпросвещения напомнили, что развитие инклюзивного и специального образования является одним из ключевых приоритетов государственной политики в области образования. Министерством принимаются поэтапные меры по совершенствованию и развитию инклюзивного и специального образования. Всего за год принято порядка 20 нормативно-правовых актов. Также разрабатывается Закон РК «О комплексной поддержке детей с особыми образовательными потребностями».

Ранее сообщалось, что в Алматы разрабатывают концепцию инклюзивного развития на 2025–2030 годы.