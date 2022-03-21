Службу инватакси создал инвалид II группы в Туркестанской области

САЙРАМ. КАЗИНФОРМ – В Сайрамском районе Туркестанской области человек с ограниченными возможностями инвалид второй группы Алимжан Куралов создал службу такси для инвалидов. Этот проект, в рамках которого одна автомашина одновременно может перевозить пять инвалидов, впервые реализуется в селе Аксукент, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алимжан Куралов 10 лет назад работал водителем-механиком в одной организации, и получил производственную травму. В 43 года он потерял способность передвигаться. Находясь в реабилитационном центре, однажды решил совершить поездку вместе с другими пациентами. Но, водитель прибывшего такси отказался везти инвалидов-колясочников. После того, как А.Куралов обрел способность немного передвигаться, он задумался о том, чтобы создать службу такси для инвалидов.

«Когда мы остановили такси на улице, водитель сказал, что возят только ходячих, а колясочников не берут. Вызвали другое такси, водитель также отказался везти. Все говорят, что инвалидов должны возить специальные такси. Мы, все трое, тогда расстроились, потому, что у нас были деньги, но мы не смогли доехать до нужного места. А здоровые люди ездят на любом транспорте, могут добраться куда хотят», – говорит Алимжан Куралов.

Для решения этой проблемы Алимжан Куралов в 2019 году, прочитав программу «Атамекен», разработал бизнес-план по созданию службы инватакси. Он решил приспособить российский шестиместный минивэн для удобства инвалидов и оказывать услуги такси. За финансовой помощью обратился в акимат района, но там выделили лишь 250 тысяч тенге. Тогда А.Куралов продал свою легковую автомашину, а его супруга взяла кредит. Поскольку денег не хватало, подали заявку на грант «Атамекен». Заявка не была удовлетворена. Отметим, в Сайрамском районе проживают 9 тысяч инвалидов. Услугами специальных такси пользуются только 30 человек. На всех транспорта не хватает. Да и возят эти такси только в поликлинику, ЦОН и другие подобные места. После 17:00 часов эти услуги не оказываются. Инвалиды не могут поехать на таком такси в гости, или на отдых.

По словам А.Куралова, лица с ограниченными возможностями встречаются со многими подобными препятствиями. При этом, по закону не дается разрешение на установку пандуса на восьмиместный пассажирский автомобиль, чтобы приспособить его для инвалидов. Поскольку эта автомашина не прошла испытания, ее не зарегистрировали. Оказалось, чтоо нужен специальный сертификат, разрешительный документ. После этого, А.Куралов внес изменения в первоначальный проект.

«Многие мужчины и женщины, подобные мне, хотят работать, открыть свой бизнес. Хотят быть членами общества. Но для них нет транспорта, чтобы ездить для оформления документов, получения справок. Это создает большие трудности. Я изменил свой бизнес-проект и вновь подал заявку на грант. В результате, получил 4 млн тенге. Но, представители российского автомобильного завода сообщили, что такая автомашина стоит 5 млн тенге, а с переоборудованием для инвалидов обойдется в 8,5 млн тенге. Мы сами начертили план переоборудования машины и отправили им», – сказал А.Куралов.

Недостающую сумму предприниматель собрал у спонсоров – предпринимателей и сочувствующих граждан. Был сделан заказ на автозаводе в Нижнем Новгороде, откуда А.Куралов сам пригнал новую машину. Утилизационный сбор в размере 1 млн тенге уплатила бывшая депутат Мажилиса Айгуль Соловьева.

«Когда пригнал автомашину, зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал работать. Вместе с одним из общественников работаем уже два месяца. Распространили информацию в социальных сетях, благодаря этому стало обращаться много клиентов. Люди с ограниченными возможностями делают заказ за один день вперед. Цены для них доступные. Ежедневно зарабатывают 5-6 тысяч тенге. У меня дешевле, чем на обычном такси. Теперь планирую оборудовать машину не только для колясочников, но и для лежачих инвалидов. Например, в различных учреждениях райцентра нет пандусов. Когда мы спрашиваем, почему их нет, нам отвечают, что в них нет необходимости, что такие люди к ним даже не приходят. Наверное, для того, чтобы инвалиды приходили, нужно больше специальных автомашин для них. Моя главная цель: доказать, что люди с ограниченными возможностями не должны оставаться на обочине, что им доступно все, как и здоровым людям. Мечтаю, чтобы инвалиды не жили на одно пособие, чтобы открывали свой бизнес и зарабатывали деньги. Потому, что у них вполне хватает способностей для таких дел», – говорит автор проекта.

Алимжан Куралов считает, что такие инватакси должны быть во всех районах и городах. Если их будет больше, инвалидам будет легче адаптироваться в жизни. А сейчас А.Куралов намерен организовать водительскую и диспетчерскую службу. Районный акимат намерен помочь в этой работе и планирует рассмотреть бизнес-план Алимжана Куралова.