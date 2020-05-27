Служба в армии должна давать навыки для жизни – Президент дал поручения Минобразования и Минобороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил модифицировать процесс службы в армии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одним важным компонентом системы образования и воспитания могли бы выступить вооруженные силы. Помимо исполнения воинского долга, служба в армии должна давать определенные профессиональные навыки для дальнейшей гражданской жизни», - сказал Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании НСОД.

«Министерствам образования и обороны следует проработать данный вопрос. И прошу членов Совета также дать свои предложения с точки зрения использования потенциала вооруженных сил для передачи молодому поколению профессиональных знаний», - поручил Президент.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.



