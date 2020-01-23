Служба скорой помощи спасла семью в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Толебийском районе от отравления угарным газом чуть не погибла целая семья. Состояние маленьких детей в возрасте от двух до трех лет было критическим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Сотрудники Туркестанской областной скорой медицинской помощи, оперативно прибыв на вызов, сразу же оказали первую помощь и тем самым спасли всех пострадавших. Для оказания помощи приехали три команды медиков. Всего в центральную больницу Толебийского района с отравлением газом было доставлено семь человек. На сегодня их жизни ничто не угрожает.

В целом, с начала года в областной центр скорой помощи поступило около 43 тысяч звонков. Благодаря оперативной работе тех же сотрудников недавно были спасены жизни еще двух пациентов.

В регионе работают около 200 бригад скорой помощи. Главное при обращении в центр - точно описать состояние пациента и определить: к какой категории он принадлежит. Первые три категории пациентов по установленным правилам должны быть госпитализированы в стационар. Люди с хроническими заболеваниями относятся к 4-й категории, поэтому к ним направляют из поликлиник участковых врачей.

Чтобы избежать осложнений, медики советуют вовремя обращаться к специалистам.