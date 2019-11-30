Служба государственной охраны РК впервые провела ритуал принятия Военной присяги в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служба государственной охраны Республики Казахстан впервые провела ритуал принятия Военной присяги нового пополнения в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

Молодые люди, призванные из всех регионов нашей республики для прохождения воинской службы и исполнения конституционного долга перед Отечеством, приняли Военную присягу. Этот акт является особенным воинским ритуалом, который воспитывает у военнослужащих чувство патриотизма, преданности Родине и Президенту Казахстана, а также гордость за службу в рядах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

На торжественное принятие военной присяги были приглашены: представители акимата г. Нур-Султан, общественные деятели, ветераны Службы государственной охраны РК, родители и близкие солдат.





На церемонии новобранцы продемонстрировали полученные за короткий период навыки. Показали элементы строевых приемов и прошли торжественным маршем.

Президентский духовой оркестр и Рота почетного караула выступили с новой программой плац-концерта (дефиле).

С поздравительной речью перед новым пополнением выступил заместитель начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан – Командующий Силами особого назначения генерал-лейтенант Аюбаев Мухтар Акатович.

После принятия присяги солдаты приступят к выполнению особых задач по обеспечению безопасности Главы государства, других охраняемых лиц и объектов, будут участвовать в выполнении церемониальных ритуалов, охранять эталоны Государственного Флага и Герба, встречать зарубежных глав государств и т.д.





Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту РК специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий охранные мероприятия по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.

Образована Служба 21 апреля 2014 года путем слияния Службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии.

Начальником Службы государственной охраны РК является генерал-лейтенант Садыкулов Ануар Толеуханович.