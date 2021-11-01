Слухи о возросшей смертности с начала кампании по вакцинации от КВИ назвали фейком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях казахстанцы распространяют информацию о том, что во всем мире резко возросла смертность после того, как началась прививочная кампания против COVID-19. Редакция Stopfake.kz опроверг эти слухи, передает МИА «Казинформ».

Высказывание о возросшей смертности сделал врач Николай Бочаров на конференции «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России». В этом мероприятии участвовали преимущественно противники вакцинации. Ранее мы уже опровергали фейк, озвученный на этой же конференции.

На самом деле статистические и научные данные, собранные в разных странах по всему миру, противоречат теории о том, что прививочная кампания спровоцировала рост смертности.

Еще в начале массовой вакцинации британские ученые установили, что, несмотря на рост количества случаев COVID-19, смертность в стране падает. Это говорило об эффективности вакцин в предотвращении тяжелых последствий заболевания и летальных исходов.

24 августа этого года Министерство здравоохранения США опубликовало статью, в которой говорилось, что, по подсчетам специалистов, вакцины предотвратили около 140 000 смертей от COVID-19 в стране.

В сентябре этого года исследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний США, показало, что для непривитых людей риск смерти в результате COVID-19 в 11 раз выше, чем для тех, кто уже получил вакцину.

Другое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что смертность снизилась сразу в нескольких возрастных группах после того, как вакцина стала доступной для населения.

Тем не менее в ряде стран продолжают фиксировать вспышки заболеваемости и смертности даже при наличии вакцин против КВИ. Издание Bloomberg объясняет это несколькими факторами, в числе которых развитие системы здравоохранения, общий уровень вакцинации в стране и распространение новых вариантов вируса.

Стоит учитывать, что в России, несмотря на доступность вакцин, полностью привиты на сегодняшний день лишь 33% населения. Еще 3,4% успели получить только одну дозу вакцины.

При этом коллективного иммунитета можно достичь лишь при уровне вакцинации в 70-90% от общего числа людей, проживающих в стране.

Утверждения о росте смертности в связи с началом прививочной кампании крайне популярны среди противников вакцинации. Ранее подобные слухи распространялись в Великобритании, однако почти сразу же были опровергнуты.

В целом прививочная кампания не оказывает негативного влияния на статистику смертности. Вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны.

Высказывания о том, что прививочная кампания повысила смертность, безосновательны и противоречат фактам.

Ранее фейком назвали информацию о якобы наборе опасных бактерий в вакцине от коронавирусной инфекции.