Слухи о том, что Касым-Жомарт Токаев покинет свой пост, опроверг Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев опроверг слухи о том, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев покинет свой пост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 марта 2019 года стал действительно историческим днем. Этот день изменил страну. Стал точкой отсчета, новой вехой в нашей истории. Конечно, это решение для всех было неожиданно. Я думаю, всю мудрость и глубину этого хода Елбасы мы до конца осознаем гораздо позже. Возможно, самую точную оценку ему дадут наши дети, а может и внуки», - сказал Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар».

Министр добавил, что годовщина этого события спровоцировала разные домыслы и слухи, теории о том, что якобы Президент скоро покинет свой пост или кто-то займет его место, или кто-то вернется на кресло Главы государства.

«Честно говоря, неудобно комментировать весь этот кухонный разговор. Но, к сожалению, тема оказалась настолько благодатной, что о ней говорят многие. От уважаемых экспертов и журналистов до находящихся на лечении наркоманов. Я лишь хочу сказать, что нам лучше сосредоточиться на делах насущных, реальных. Знаете, нас пытаются отвлекать от реальных проблем. И всем этим фейкам компетентные органы, конечно же, дадут свою правовую оценку. А сейчас мы должны сосредоточиться на реальных делах. У нас есть законно избранный Президент, который пользуется доверием народа», - резюмировал Даурен Абаев.