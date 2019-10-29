Слухи о получении квартир без очереди развеяли в акимате столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По словам советника акима Елнура Бейсенбаева, в мессенджерах распространяется ложная информация, якобы квартиры в Нур-Султане получают без очереди. Советник акима дал пояснения по этому поводу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

Как отмечает советник акима, никакие квартиры без очереди не предусмотрены. Соцжилье для очередников выдается только по очереди, в рамках законодательства. В феврале нынешнего года образовался коммуникативный вакуум между госорганами и жителями. Для решения этой проблемы городская администрация приняла концептуальные меры, которые должны улучшить качество деятельности общественных приемных.

Во-первых, сегодня основная деятельность акимата направлена на укрепление обратной связи с населением и полноценное взаимодействие с гражданским обществом. К примеру, в столице активно задействована площадка «обратной связи» в социальных сетях, работают центры «Жанұя» и iKomek, внедрены принципы открытого акимата, также для более эффективного взаимодействия работает общественная приемная при акиме города.

«С июня текущего года каждую неделю на регулярной основе проводятся личные приемы граждан акимом города, его заместителями, акимами районов, руководителями госорганов. В частности, в период работы общественной приемной акима с 29 июня по сегодняшний день, А.С. Кульгинов принял свыше 500 жителей нашего города, от которых поступили 1347 вопросов. 89% из них были решены без всяких отлагательств. Также, заместителями акима были приняты более 1.4 тыс., акимами районов и руководителями управлений около 2.5 тысяч жителей столицы», - сказал Е.Бейсенбаев.

Так, основной круг вопросов касается получения жилья, образования, списания кредитной задолженности, здравоохранения, трудоустройства и материальной помощи, благоустройства, ЖКХ, дорог.

Во-вторых, Центр поддержки института семьи «Жанұя», который объединяет более 70 государственных услуг, оказывает услуги горожанам по принципу «одного окна». Со дня открытия в центр обратились более 4,5 тыс. человек с 8,5 тыс. вопросов. Из них по 6,5 тыс. вопросам даны системные консультации, почти 2 тыс. вопросов решены.

В-третьих, районными акиматами внедрены принципы «Open Akimat», в рамках которого были проведены Дни открытых дверей с участием более 1000 жителей столицы.