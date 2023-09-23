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    23:32, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Слухи о пластырях с вакциной против КВИ в казахстанских школах прокомментировали в Минздраве

    pixabay.com
    Фото: pixabay.com

    В Казнете распространяется видеоролик, героиня которого утверждает, что во все без исключения страны мира поступили пластыри с иголками, содержащими вакцину против COVID-19. Якобы такие приспособления уже завезли в школы и с их помощью будут тайно вакцинировать детей. Все это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на StopFake.

    Так называемые вакцинные пластыри разрабатываются учеными на протяжении последних десятилетий. Суть их заключается в том, что такие наклейки будут способны передавать вакцины через кожу без каких-либо инъекций. Всего существует несколько различных разработок в этой области, в том числе и пластыри с вакцинами от COVID-19.

    Однако на сегодняшний день нигде в мире подобная технология не одобрена к использованию и не применяется на людях вне клинических испытаний.

    В Казахстане подобных вакцинных пластырей тоже нет. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения РК.

    «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о пластырях с иглами не соответствует действительности и является фейком. Любая вакцинация детей проводится исключительно с информированного добровольного согласия его законных представителей. Поэтому убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться информацией из официальных источников», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Все это говорит о том, что распространяемое сообщение – фейк. В нашей стране нет пластырей с вакциной, а вакцинация как детей, так и взрослых без информированного добровольного согласия является незаконной.

    Теги:
    Минздрав РК Фейки Вакцинация
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