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Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской области

16 Июня 2020 06:30
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Слухи о нехватке мест в больницах опровергли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанскую центральную городскую больницу часто обращаются граждане за медицинской помощью с симптомами гриппа. У больных наблюдается повышение температуры тела, кашель и слабость. В результате медицинского обследования у пациентов выявлена пневмония. У обследованных людей отрицательный результат на коронавирусную инфекцию.

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Об этом 15 июня в ходе брифинга в региональной службе сообщил руководитель областного управления охраны общественного здоровья Марат Пашимов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций области.

По его словам, все граждане, поступающие в больницу, в экстренном порядке будут протестированы на инфекцию Covid-19. До выяснения результатов анализа они получают лечение в провизорном отделении. Пациенты с отрицательными результатами госпитализируются в отделения больницы и получают соответствующее лечение.
«По статистике, в настоящее время в больницах Туркестанской области 303 больных получают лечение от пневмонии. В целом, вылечились 87 граждан. Также в социальных сетях распространились публикации о том, что в больницах не хватает мест. Эта информация не соответствует действительности. В лечебных учреждениях для пациентов имеется достаточное количество больничных мест. В Кентауской городской центральной больнице в перепрофилированном соматическом отделении на 50 коек. В Туркестанской городской центральной больнице дополнительно разработано 30 коек. В связи с произошедшими обстоятельствами, плановая госпитализация больных ограничена. Частные клиники также оказывают медицинские услуги прикрепленному населению», - сказал глава управления.
Кроме того, главный врач области призывает всех жителей соблюдать режим карантина и не допускать распространения инфекции. Обязательно ношение медицинской маски, постоянное применение антисептических средств и соблюдение мер безопасности, соблюдая расстояние в два метра.
Наряду с этим, главный санитарный врач региона Нурбек Нышанов отметил, что карантинный режим продолжится до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая ситуация на территории области.
«Для стабилизации эпидемиологической ситуации рост не должен превышать 5% в течение 1 недели. Если прирост заболеваемости не превышает 2%, то это является основанием для введения смягчительных мер. В случае, если показатель роста не снижается, карантинные требования будут вновь усилены. Напоминаем, что населению необходимо обратить особое внимание на простые меры предосторожности. В частности, во время совместных прогулок двух и более человек должны обязательно носить маски, сохранять социальное расстояние - не менее 2 метров друг от друга», - сказал Нурбек Нышанов.

Главный врач-санитарный врач области отметил, что запрещается: проведение семейных , зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, работа детских игровых площадок при торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах, театров, выставок, ночных клубов, батутов и фудкортов, а также деятельность скотных рынков. Для лиц, не соблюдающих карантинный режим и ограничительных мероприятий, будут приняты меры по привлечению к административной ответственности в соответствии с требованиями, установленными законодательством РК.

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#Туркестанская область   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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