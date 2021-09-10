Слухи о лишении пенсии за отказ от вакцинации опровергли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пользователи Казнета сообщают о том, что в Павлодарской области пенсионеров, отказавшихся вакцинироваться против КВИ, угрожают лишить выплат. Эту информацию опровергли в управлении здравоохранения региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В ведомстве сообщили, что прививки против COVID-19 для пенсионеров являются добровольными и лишением пенсионных выплат за отказ от них гражданам не угрожают.

«Информация не соответствует действительности. Вакцинация проходит на добровольной основе», — сообщили в управлении здравоохранения региона.

Представители ведомства также сообщили, что агитация в регионе проходит посредством видеороликов о пользе вакцин, также жителям раздают листовки с полной информацией о коронавирусной инфекции. В поликлиниках на запросы граждан врачи дают необходимые пояснения о составе, эффективности и безопасности препаратов для иммунизации.

В управлении призвали граждан, которые сталкиваются с фактами принуждения к вакцинации, обращаться с жалобами на номер WhatsApp: +7 705 447 52 52.