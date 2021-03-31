Слухи о червях в масках опроверг Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы обсуждают вирусные ролики, на которых блогеры рассматривают под микроскопом медицинские маски. В некоторых они находят черные волокна, которые движутся, если на них подуть. Пользователи предполагают, что это паразиты или даже черви-моргеллоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Эти сообщения опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

«Данная информация не соответствует действительности. Согласно пункту 2 статьи 231 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» производство лекарственных средств на территории РК осуществляется субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) Республики Казахстан и (или) Евразийского экономического союза и на основании лицензии, полученной в порядке, установленном законодательством РК. Субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при производстве лекарственных средств обязаны соблюдать требования надлежащей производственной практики (GMP)», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Из этого следует, что медицинские маски в Казахстане сертифицированы и безопасны. В них нет личинок насекомых и иных посторонних предметов.

Более того, существование червей-моргеллонов не доказано. Впервые о них заговорила домохозяйка Мери Лейтао. После того как ее сын заболел и стал жаловаться на то, что по его телу ползают невидимые насекомые, она предположила, что это могут быть симптомы неизвестного ранее заболевания. Она создала фонд Morgellons Research Foundation и добилась от Конгресса и правительства США решения по исследованию предполагаемого нового инфекционного заболевания. Тем не менее специалисты так и не сумели обнаружить червей и пришли к выводу, что никакой специфической болезни, вызываемой ими, не существует. Ощущения насекомых и червей на коже является симптомом других болезней, в том числе дерматозойного бреда.

Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность согласно ст. 274 УК РК.