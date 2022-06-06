Случаи заболевания оспой обезьян увеличились до 780 в Европе и Северной Америке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данный показатель примерно в три раза больше результата, о котором сообщалось международной организацией неделю назад, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

По данным ВОЗ, 780 подтвержденных случаев оспы обезьян зарегистрировано в странах, где ранее вирус не фиксировался. Случаи заболевания выявлены в 27 странах, где вирус еще не носит характер эпидемии. Большинство новых случаев зарегистрировано в Европе и Северной Америке, а также в Мексике, Аргентине, Марокко и ОАЭ.

В Великобритании выявлено 207 случаев заболевания оспой обезьян, в Испании – 156 и Португалии – 138.

Это первый случай, когда инфекция широко распространилась за пределы Центральной и Западной Африки.

Ранее в ВОЗ сообщили, что 23 страны заявили о 250 случаях заболевания оспой обезьян.