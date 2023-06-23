Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Случаи заболевания корью участились в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Июня 2023, 18:52
Случаи заболевания корью участились в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области участились случаи заболевания детей корью. В инфекционной больнице сейчас проходят лечение четыре ребенка, одному из них меньше года. Все они не были привиты. Родителей призывают своевременно проходить вакцинацию, чтобы предотвратить опасное заболевание и возможные последствия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации с заболеваемостью корью в регионе рассказали на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

«В Карагандинской области с начала года зарегистрировано 15 случаев кори среди детей до 14 лет, из них лабораторно подтверждены 11 случаев, остальные в работе. Только в июне заболело 9 детей», – сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Юрий Залыгин.

По его словам, часть случаев завозных, дети с родителями отдыхали в других странах либо ездили по Казахстану.

Юрий Залыгин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась по всему миру. Причина в том, что из-за пандемии коронавируса резко сократилась вакцинация детей. Кроме того, стало много идейных противников вакцинации.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся четыре ребенка с корью. Их состояние средней степени тяжести. Один малыш 2022 года рождения, год еще не исполнился. Возраст других – до 14 лет. Все заболевшие не получили своевременно прививку», – сказала заместитель руководителя управления здравоохранения по родовспоможению и детству Гульжан Жиембаева.

Она отметила, что в области есть достаточный запас вакцины – порядка 20 тысяч доз. Препарат эффективный и безопасный. Вакцина индийского производства сертифицирована, проходит проверку в Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий.

Между тем отказ от иммунизации может привести к очень серьзным последствиям. Медики предупреждают, что корь опасна осложнениями вплоть до слепоты и энцефалита.

«В Казахстане иммунизация против кори проводится бесплатно, дважды: первая – в возрасте 12–15 месяцев, вторая – в 6 лет. Используется трехкомпонентная вакцина – сразу против кори, краснухи и паротита. Учитывая тот факт, что в период пандемии дети не получили плановую прививку, призываю всех обратиться в поликлиники по месту жительства для вакцинации детей. Принимая решение об отсрочке или отказе от вакцинации, вы берете на себя большую ответственность, подвергая риску здоровье и даже жизнь вашего ребенка», – обратился к родителям Юрий Залыгин.

При планировании зарубежных поездок врачи советуют позаботиться о прививке.


Карагандинская область   Здравоохранение   Вакцинация   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО