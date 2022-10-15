15 Октября 2022, 16:03

Случаи заболевания клещевым энцефалитом увеличились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК сообщили, что в Алматы увеличились случаи заболевания клещевым энцефалитом и болезни Лайма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала эпидемического сезона по 13 октября в медицинские организации Алматы с жалобами по укусам клещей обратилось 3068 человек, в том числе 1513 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение обращений населения с укусами клещей на 23,5% (2021 год - 2344 случая / 1260 детей). Серопрофилактика проведена 3066 пострадавшим от укусов клещей (99,9%)», - сообщили в пресс-службе комитета.

За 9 месяцев этого года всего зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев клещевого энцефалита с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 0,33. За аналогичный период 2021 года случаев клещевого энцефалита не было. Выявлено 9 случаев болезни Лайма (клещевого боррелиоза) с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 0,42, что в 2,8 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Заболевшие клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) своевременно за медпомощью в травматологические пункты не обращались, противоклещевой иммуноглобулин не получили, а также с профилактической целью ранее не прививались против клещевого энцефалита. Все заболевшие после установления диагноза получили специфическое лечение в стационарах города, по итогу с выздоровлением», - проинформировали в ведомстве.

На территории города проведены акарицидные обработки (на площади 2424,54 га) для неспецифической профилактики заболеваний, переносимых клещами. Обрабатывались парковые и лесные зоны населенных пунктов, места отдыха и массового пребывания людей.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что основной мерой профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Курс вакцинации состоит их двух прививок с интервалом 1-7 месяцев. Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками 5-7 месяцев (первая прививка - осенью, вторая - весной). Начинать ее надо осенью, тогда к началу эпидемического сезона организм человека выработает иммунную защиту и сможет противостоять опасной инфекции.

Для стойкого иммунитета необходимо поставить третью прививку еще через год. Потом каждые три года нужно проводить ревакцинацию для поддержания иммунитета. В городе прививки можно получить в территориальных поликлиниках по месту жительства (или по месту прикрепления) бесплатно после консультации врача.

«В случаях возникновения заболевания у привитых людей оно протекает легче и с меньшими последствиями. Своевременное проведение прививки защитит вас и ваших близких от заболевания клещевым энцефалитом», - добавили в комитете.

Ранее сообщалось, что в конце сентября количество укусов клещей выросло в четыре раза в Кызылординской области.

Фото: zabotkin.ru







