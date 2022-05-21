21 Мая 2022 02:18

Случаи оспы обезьян зафиксировали в Европе

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ -В течение прошедшей недели в нескольких странах Европейского региона ВОЗ были зарегистрированы случаи оспы обезьян. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

На сегодня восемь стран в Европейском регионе ВОЗ – Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания – сообщили о случаях оспы обезьян в последние дни. За пределами стран, где оспа обезьян считается эндемичной, недавно ее случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое вирусное заболевание, которое обычно встречается в лесных районах Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители вируса.

Оспа обезьян передается при прямом контакте между людьми или при контакте с зараженными материалами.

Оспа обезьян – это обычно самоизлечивающееся заболевание, симптомы которого сохраняются от 14 до 21 дня. Обычно инфекция вызывает легкие симптомы, может ощущаться зуд или боль в пораженных местах на коже; в некоторых случаях инфекция может протекать в более тяжелой форме.

На данный момент число случаев в регионе относительно невелико, однако опасения вызывает тот факт, что некоторые из них, по всей видимости, не связаны с поездками в страны, где оспа обезьян является эндемичной.

Многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем. Неясно, насколько широко вирус циркулирует среди населения, однако в ближайшие дни следует ожидать роста числа случаев.

ВОЗ тесно взаимодействует со странами региона, обеспечивает обмен информацией и оказывает поддержку в выявлении и расследовании случаев.



