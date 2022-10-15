15 Октября 2022, 17:46

Случаи менингококковой инфекции и лямблиоза выявлены в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил, что в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Также зарегистрированы случаи менингококковой инфекции, токсокароза, лямблиоза, завозного случая малярии из Южной Африки и три случая гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в городе отмечается снижение заболеваемости по пяти нозологиям, в том числе ротавирусной инфекции, идентифицированной коронавирусной инфекции и не идентифицированной коронавирусной инфекции.

Главный санврач также доложил о ситуации с пищевыми отравлениями, ботулизмом, листериозом, серозным менингитом, острым вирусным гепатитом А, острым вирусным гепатитом В, клещевым энцефалитом, идентифицированной коронавирусной инфекцией. По ним зарегистрирован рост заболеваемости.

«Своевременно проведены противоэпидемические мероприятия во всех очагах инфекционных и паразитарных заболеваний совместно с организациями здравоохранения», - отметил Касымхан Алпысбайулы.

Руководитель ДСЭК сказал, что в городе наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 28 586 случаев ОРВИ. Заболеваемость в 69,1% обусловлена детским населением - 18 649 случаев. По лабораторному мониторингу в городе циркулируют вирусы острых респираторных вирусных инфекций, как риновирусы, РС вирус, вирус парагриппа, сезонный коронавирус.

Он напомнил, что в прошлом эпидсезоне 2021-2022 годов в городе циркулировал вирус гриппа типа А/H3N2 (51 случай), также параллельно циркулировали и другие вирусы острых респираторных вирусных инфекций, как риновирусы, РС вирус, сезонный коронавирус (первые случаи гриппа были зарегистрированы в начале ноября 2021 года).

«Учитывая эпидемиологические и лабораторные данные ВОЗ, в предстоящий эпидемический сезон будут циркулировать субтипы вируса - A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2021-2022 эпидсезон. Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. Вирус гриппа ежегодно мутирует, поэтому прививку против гриппа необходимо получать ежегодно в предэпидемический сезон в октябре-ноябре вакциной текущего года производства», - рекомендует главный санврач Алматы.

После прививки иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется в течение всего сезона до одного года. Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет.

Касымхан Алпысбайулы доложил, что в этом году на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплена трехвалентная противогриппозная вакцина «Гриппол Плюс». Вакцина российского производства и закуплена в количестве 130 000 доз. Она содержит штаммы против гриппа предстоящего сезона. Ожидается дополнительная поставка 80 000 доз данной вакцины. Общее количество закупленной вакцины в текущем предэпидемическом сезоне составит 210 000 доз.

На сегодняшний день прививки против гриппа получили свыше 125 тысяч алматинцев.

Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК сообщили, что в Алматы увеличились случаи заболевания клещевым энцефалитом и болезни Лайма.