Случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба, в котором приняли участие руководители всех ответственных отраслей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

В ходе заседания заместитель акима Туркестанской области Жолдымурат Аманбаев поручил руководителям управлений держать ситуацию на контроле. На сегодняшний день реализуются меры по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, участники встречи утвердили Комплексный план работы по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая и обратившиеся за медицинской помощью, в обязательном порядке будут изолированы и госпитализированы на 14 дней. Анализы с подозрением на коронавирус направят в Национальный научный центр контроля за опасными инфекциями в Алматы.

Также на заседании регионального штаба было сказано и о мерах по недопущению ценового сговора при реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в том числе масок. В регионе достаточное количество медицинских препаратов, принадлежностей, спецодежды для проведения дезинфекционных работ. Более того, районы обеспечат дополнительными транспортными капсулами.

В дальнейшем, заседание рабочей группы по усилению профилактических мероприятий и сохранению стабильности санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе будет проводиться регулярно. В целом ситуация в Туркестанской области стабильная и находятся под строгим контролем.