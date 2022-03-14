Сложную операцию провели алматинские врачи мужчине с переломом костей таза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы мужчина выпал с балкона третьего этажа дома и получил серьезную травму. Его доставили в центральную городскую клиническую больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При обследовании врачами был выставлен диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Закрытый многооскольчатый перелом лонной седалищной кости справа со смещением отломков. Перелом боковых массы крестца с нарушением тазового кольца. Ушиб и ссадины нижних и верхних конечностей.

Ординатором травматологии клиники Нуржаном Нуралы была проведена высокотехнологичная сложная операция: остеосинтез костей таза, которая длилась 2,5 часа. Данная операция пациенту была проведена в пакете обязательного социального медицинского страхования.

«Остеосинтез кости таза – это ранняя активация пациента на следующий день после операции. Такое вмешательство является эффективной альтернативой гипсованию, а также применяется в случаях, с таким переломом кости таза, до этого применялось консервативное лечение, когда накладывать гипс при переломах нецелесообразно или невозможно. Процедура предполагает фиксацию костных отломков пластинами и винтами, в результате чего даже сложные переломы срастаются быстро и беспроблемно. В нашем случае мы зафиксировали кость пластиной и винтами. На второй день пациент смог сесть, на третий передвигаться с помощью ходунов. Сейчас, после 12 дней госпитализации пациент выписан на амбулаторное лечение», - рассказывает специалист.

По словам врача, эта высокотехнологичная операция предполагает быстрое срастание костей, без осложнений, так как исключается вероятность неправильного сращения. Пациент уже через несколько недель восстановления может начать самостоятельно передвигаться.

Как отметил директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, на данный момент практически во всех больницах города есть возможность проведения высокотехнологичных медицинских операций на своем уровне. Это значит, что пациенты могут получать всю необходимую медпомощь своевременно.