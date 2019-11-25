Сложную операцию новорожденному с тяжелой аномалией позвоночника провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели сложную операцию новорожденному с тяжелым пороком развития позвоночника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь управления общественного здоровья города Набира Эсенова сообщила, что ребенок поступил в Центр детской неотложной помощи.

«У ребенка диагностировали рахишизис - грубая аномалия позвоночника, в нашем случае - отсутствие задних дужек. Кроме того, диагностировали расщепление позвоночника с расщеплением спинного мозга, плюс дефекты мягких тканей. Необходима была срочная операция. Операция проводилась совместно с врачом-комбустиологом, так как аномалия достигала больших размеров и невозможно было провести пластику дефекта местными тканями. Часть участка была закрыта кожей, взятой с бедра ребенка. В целом, операция длилась более двух часов», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Центра детской неотложной помощи Мухтар Ибрагимов.

Стоит отметить, что при таком диагнозе с большим дефектом мягких тканей и кожи закрытие свободным лоскутом в Казахстане проводилось впервые.

Рахишизис — это наиболее тяжелая форма спинальной дизрафии, при которой, кроме мягкотканного (кожного, мышечно-апоневротического, твердой мозговой оболочки) и костного дефектов, имеется аномалия формирования самого спинного мозга.

Операция при таком диагнозе жизненно необходима, если вовремя не провести хирургическое вмешательство, то есть огромный риск восходящей инфекции, что приводит к летальному исходу. В таких случаях ребенок умирает, не прожив и недели.

В данном случае операция прошла успешно, ребенок находится в стационаре, на сегодня состояние стабильное и на днях его готовят к выписке. После малыш будет под наблюдением врачей и ему предстоит долгосрочная реабилитация.

По словам главного врача Абая Кусаинова, с начала года это третья операция при подобном диагнозе, которая проводится в Центре детской неотложной помощи.

В целом же, в течение текущего года уже проведено более 60 операций детям с различными тяжелыми аномалиями.