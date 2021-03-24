Сложную операцию новорожденному провели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кардиохирурги областной детской больницы Туркестанской области спасли младенца, родившегося с пороком сердца. После сложной операции, которая длилась шесть часов, малыша перевели в отделение кардиореанимации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Ребенок поступил из городского перинатального центра в тяжелом состоянии по линии санавиации. Несмотря на маленький вес – 2400 граммов, трехдневному ребенку бригада кардиохирургов провела сложную высокотехнологичную операцию - артериальное переключение магистральных сосудов с маневром Лекомпте по устранению врожденного порока сердца.

По словам врачей, благодаря своевременной операции здоровье малыша ничего не угрожает. На сегодня ребенок выписан, его готовят на реабилитационное лечение в условиях ОДБ. С начала года кардиохирурги областной детской больницы провели 6 подобных операций новорожденным.

По данным областного управления общественного здравоохранения, в кардиохирургическом отделении Туркестанской областной детской больницы ежегодно проводится 250 операций на открытом сердце у детей. 40 процентов из них - новорожденные со сложными пороками сердца. В Туркестанской областной детской больнице с целью повышения квалификации врачей проводятся различные обучающие мероприятия.



