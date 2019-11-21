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Сложную операцию больному раком корня языка провели в Алматы

21 Ноября 2019 08:17
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Сложную операцию больному раком корня языка провели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы провели сложную операцию больному с диагнозом «Рак корня языка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении общественного здоровья города сообщили, что несколько лет назад такой диагноз почти всегда означал, что человек станет немым. Но сегодня врачи не только удаляют опухоль, но и проводят пластическое устранение анатомических дефектов.

Пациент, 1977 года рождения, поступил в Алматинский онкоцентр с раком корня языка, запущенная стадия. Незамедлительно ему были прописаны 4 курса химиотерапии. Однако после 4-го курса у больного началось прогрессирование болезни.

Было решено делать операцию по удалению образования. Операция длилась долгих 7 часов под бинокулярной оптикой. За это время врачами было удалена опухоль вместе с кожей, размер которой составлял 20 см.

При этом также были удалены мышцы и магистральные сосуды шеи, так как опухоль проросла в них. Удалили почти половину шеи. После необходимо было провести пластическое устранение анатомических дефектов.

«Кожа была взята из другой части тела, а именно с передней грудной стенки с артерией и веной и ушивали его, закрывая дефект шейной области. Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и идет на выписку»,- отметил врач онколог Саттар Аппазов.

Здесь стоит отметить, что при проведении операции врачи смогли отделить нерв от образования, тем самым сохранив функцию питания. Если бы он был удален, то пациент всю жизнь питался бы через зонд.

По словам главного врача Нурсултана Избагамбетова, в Алматинском онкологическом центре проводятся более 3 тысяч операций в год. Ежедневно около 15-20 операций, 40% из них составляют малоинвазивные операции, то есть лапароскопическим путем.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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