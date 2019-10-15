Сложно ли возглавлять фермерское хозяйство, рассказала предприниматель из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области глава фермерского хозяйства «Агромир» Анна Луценко рассказала, почему вернулась в село и сложно ли быть молодым руководителем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анне Луценко 37 лет. В сельском хозяйстве работает уже 15 лет, вернулась в родное село Дружба в отдаленном от города районе им. Г.Мусрепова сразу после окончания университета в Алматы. Агроспециальность Анна не получала. Училась на юридическом факультете.

«Мои родители, деды всю жизнь занимались растениеводством и животноводством. Вернулась продолжать дело отца. Начинала работать секретарем, через два года стала помощником директора. Сейчас возглавляю фермерское хозяйство. Выращиваем зерновые - пшеницу, ячмень, овес - и многолетние травы. Занимаемся разведением лошадей, крупного рогатого скота, баранов», - рассказала А. Луценко.

Угодья достигают 3 тысяч гектаров. Из них 2 тысячи га засевают зерновыми культурами. Сейчас на ферме Анны 500 голов лошадей. Первых завезли около 20 лет назад. Мясо отправляют на экспорт в Костанайскую область. А. Луценко говорит, что поставки на мясокомбинаты законтрактированы.

Разводят на ферме Анны и гибридов домашней и дикой свиньи: 300 голов на свободном выпасе живут семьями, гуляют косяками, как дикие поросята. По словам предпринимательницы, разведение свиней для нее – хобби.

В подчинении Анны 17 человек, в основном мужчины. Глава фермерского хозяйства заверяет, что никакого дискомфорта от того, что руководит мужчинами, не ощущает.

«Привыкла уже. С мужчинами даже проще работать», - улыбается А. Луценко.

С 2016 года фермерское хозяйство пользуется поддержкой государства. Анна Луценко отмечает, что аграриям это важно для дальнейшего успешного развития.

«Горжусь, что живу в селе. Не стремлюсь переехать в город или уехать за границу. Мне важно продолжать дело моего отца, помогать родному селу. Видимо, я патриот, очень люблю свой родной край», - делится Анна Луценко.