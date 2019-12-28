Сложнейшую операцию провели второму пилоту разбившегося самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас второй пилот, получивший тяжелую травму в авиакатастрофе, рассказала и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолданова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что второй пилот находится в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4.

«Состояние второго пилота оценивается как тяжелое. Сегодня с утра с коллегами из Нур-Султана была проведена сложнейшая операция на позвоночнике. Сейчас он находится в палате пробуждения и еще в наркозе. Операция прошла успешно», - сказала Айман Байзолданова.

Она добавила, что в отделении ГКБ №4 находится бортпроводница этого рейса. Ее состояние стабильное и оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что первый пилот погиб на месте аварии.

Вчера, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.