Сложнейшую операцию провели второму пилоту разбившегося самолета
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас второй пилот, получивший тяжелую травму в авиакатастрофе, рассказала и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолданова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что второй пилот находится в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4.
«Состояние второго пилота оценивается как тяжелое. Сегодня с утра с коллегами из Нур-Султана была проведена сложнейшая операция на позвоночнике. Сейчас он находится в палате пробуждения и еще в наркозе. Операция прошла успешно», - сказала Айман Байзолданова.
Она добавила, что в отделении ГКБ №4 находится бортпроводница этого рейса. Ее состояние стабильное и оценивается как средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что первый пилот погиб на месте аварии.
Вчера, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.
С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.
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