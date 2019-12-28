+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -2 °С
USD 380.44 EUR 423.66
RUB 6.14 CNY 54.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сложнейшую операцию провели второму пилоту разбившегося самолета

28 Декабря 2019 14:15
Поделиться:
Сложнейшую операцию провели второму пилоту разбившегося самолета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком состоянии сейчас второй пилот, получивший тяжелую травму в авиакатастрофе, рассказала и.о. главного врача ГКБ №4 Айман Байзолданова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Место крушения самолета обследовала служба защиты животных и растений
«Учитель года» Назым Абаганова спаслась в авиакатастрофе под Алматы Пострадавших в авиакатастрофе детей перевели из реанимации в профильные отделения в Алматы МВД опровергает информацию о том, что второй пилот самолета Bek Air взят под стражу

Ранее сообщалось, что второй пилот находится в тяжелом состоянии в городской клинической больнице №4.

«Состояние второго пилота оценивается как тяжелое. Сегодня с утра с коллегами из Нур-Султана была проведена сложнейшая операция на позвоночнике. Сейчас он находится в палате пробуждения и еще в наркозе. Операция прошла успешно», - сказала Айман Байзолданова.

Она добавила, что в отделении ГКБ №4 находится бортпроводница этого рейса. Ее состояние стабильное и оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что первый пилот погиб на месте аварии.

Вчера, 27 декабря, борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Падение самолета авиакомпании Бек Эйр,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив