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Сложнейшую операцию по реплантации пальца кисти провели ребенку в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Апреля 2023, 16:17
Сложнейшую операцию по реплантации пальца кисти провели ребенку в Алматы Фото: пресс-служба Детской городской клинической больницы №2

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Детской городской клинической больнице №2 Алматы впервые проведена сложнейшая операция реплантации пальца кисти ребенку – 9-летнему мальчику спасли палец руки, отчлененный в результате травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе больницы, экстренную операцию выполнили заведующий отделением травматологии Ерлан Садырбалин совместно с микрохирургами Сергеем Косаревым и Александром Смолянкиным. По их словам, шансы спасти палец были крайне малы.

Операция длилась непрерывно около 5 часов. Это очень кропотливая работа. Врачи делали всё возможное, чтобы сохранить палец. Они под операционным микроскопом сшивали ткани и сосуды, соединяли поврежденные пальцевые артерии, нервные волокна очень малого диаметра, были восстановлены кость, сухожилия, вены и кровообращение в присоединенном пальце.

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«Для проведения такой операции необходима современная микрохирургическая техника: требуется микроскоп, микрохирургический инструментарий и очень тонкий шовный материал, который сложно увидеть невооруженным глазом, все это имеется у нас во второй детской больнице. Нам пришлось шить сосуды диаметром 1,2 миллиметра. Без должной подготовки, оборудования, инструментов и расходных материалов проведение таких операций невозможно», - заявил Ерлан Садырбалин.

Профессионально выполненная реплантация позволила избежать возможных рисков, вернуть подвижность, чувствительность поврежденной части кисти. В течение 8 дней мальчик получал стационарное лечение, палец полностью прижился. Родители мальчика считают результат операционного вмешательства настоящим чудом и безмерно благодарны врачам.


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