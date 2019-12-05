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Сложнейшие операции на уникальном оборудовании провели врачи Алматы

5 Декабря 2019 22:33
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Сложнейшие операции на уникальном оборудовании провели врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Впервые в онкологическом центре Алматы на уникальном оборудовании американского производства проведены пять сложнейших операции по раку шейки матки, молочной железы и желудочно-кишечного тракта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление общественного здоровья города.

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Уникальность оборудования состоит в том, что при операции врачи-онкологи при введении специального раствора видят пораженные узлы, которые под определенным спектром экрана светятся. Это дает возможность сохранить непораженные участки при опухоли.

«Если раньше, например, при онкологии молочной железы удаляли всю молочную железу и все подмышечные узлы, то теперь грудь можно сохранить, убрав только опухоль и пораженные участки, которые видно на экране. Сохранение непораженных лимфоузлов снижает количество рецидивов, качество жизни пациентки повышается. При таком методе операции исключается развитие лимфостаза и позволяет избежать развития отека. Это тяжелое заболевание, имеющее тенденцию к прогрессированию и приводящее к инвалидности пациентов», - отметил заведующий хирургическим отделением Нурлан Балтаев.

Операции с помощью такого оборудования можно проводить и в других направлениях медицины. По словам главного врача Алматинского онкологического центра Нурсултана Избагамбетова, такое оборудование отсутствует в Казахстане. Это первые операции, проведенные в нашей стране.

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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