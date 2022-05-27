27 Мая 2022 17:21

Сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть две инициативы, отвечающие текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдаемая сегодня санкционная конфронтация является беспрецедентной по своей сути и последствиям. В феврале этого года в рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного совета мною было предложено создать рабочую группу высокого уровня для выработки экономических мер по обеспечению устойчивости экономик стран Евразийской пятерки. Рабочая группа создана, ею разработан пакет оперативных мер, которые реализуются и уже имеют конкретные результаты», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что надо понимать, что «сложившаяся геополитическая ситуация будет иметь продолжительный характер и к этому надо быть готовыми».

В этой связи Глава государства предложил рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие текущим реалиям и потребностям интеграционного объединения.

«Нужны реальные проекты и конкретные результаты. Для этого следует ускорить завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а также инициировать новые инвестиционные проекты. Требуется усилить взаимодействие по линии бизнеса, усовершенствовать наши скоростные трансконтинентальные коридоры, тем самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования комфортных условий для релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые гиганты прекрасно понимают преимущества геоэкономического расположения ЕАЭС, к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего 180-миллионного потребительского рынка. Данные меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев», – сказал Президент Казахстана.

Глава государства считает, что работу можно выстроить в рамках Рабочей группы Высокого уровня под руководством профильного члена – министра Коллегии ЕЭК. Промежуточный доклад Рабочей группы предложено рассмотреть в декабре этого года.

«В это непростое время особую актуальность обретает вопрос расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями. Об этом я уже говорил на заседании Высшего совета в октябре прошлого года. Данное направление также было определено одним из приоритетов председательства Казахстана в органах ЕАЭС. В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества. Нам следует в скорейшем времени перевести работу на практические рельсы, начав обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня мы даем старт переговорам по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии проработки – соглашение с Монголией», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, заданный вектор в текущих условиях обретает особую актуальность. Президент Казахстана призвал Комиссию и Правительства ускорить данную работу.