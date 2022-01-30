Слово Президента, новая политическая культура, экзамен на состоятельность государства - обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершающая неделя января 2022 года была полна новых событий и больших ожиданий казахстанцев, впрочем, как и весь месяц, вошедший в историю страны, как «трагический январь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жизнь в Казахстане, разделившись на «до» и «после» январских событий, постепенно входит в русло. Но, как верит и надеется большинство соотечественников, в русло «Нового Казахстана».

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

В начале недели Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия - КНР», инициированный китайской стороной и приуроченный 30-летию установления дипломатических отношений.

«Считаю, что Китай как постоянный член совета безопасности ООН, играет очень важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве. Особенно против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности», - отметил на саммите Касым-Жомарт Токаев. По мнению Президента, сегодня Китай до достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Китайский экспресс набрал невиданную скорость, уверенно ведя за собой не только отдельные страны, но и целые регионы. Во встрече, которая прошла в онлайн-формате, наряду с Председателем КНР Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым, приняли участие президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.

В свою очередь, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай решительно поддерживает усилия Казахстана по прекращению насилия и стабилизации обстановки. Китай готов оказать Казахстану необходимую поддержку и помощь, но вместе с тем Китай выступает против вмешательства во внутренние дела Казахстана под предлогом защиты прав человека. «Убежден, что под твердым руководством президента Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», - сказал Си Цзиньпин.

В течение недели состоялся еще один международный форум на высшем уровне. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Индия», инициированное Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Саммит прошел в онлайн-формате. По мнению Президента РК, Индия достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии. Была поддержана инициатива Индии по созданию торгово-экономической платформы, в свою очередь, Касым-Жомарт Токаев пригласил индийские компании в Казахстан для сотрудничества в сфере цифровизации и открыть IT-школы для ЦА.

«Происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм, транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности. В этих условиях особую актуальность приобретает деятельность СВМДА. Казахстан, как известно, является действующим председателем форума и приложит все усилия для укрепления безопасности и сотрудничества на пространстве СВМДА (совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)», - отметил Президент Казахстана, выступая на саммите «Центральная Азия – Индия».

Также Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к руководителям ЦА и Индии, подчеркнул, что Казахстан будет в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства и улучшать инвестиционный климат в стране.

«В настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. Принимаются все меры для повышения уровня защищенности личности, общества и государства» - об этом сказал Глава государства, открывая в Акорде заседание Совета Безопасности. Президент поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. В ходе заседания Совета Безопасности были приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности.

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна безусловно будет двигаться вперед», - эти слова Президента, которые он написал на своей странице в соцсети, стали, пожалуй, главным лозунгом дня.

Одним из ожидаемых событий недели был внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan». Корреспонденты МИА «Казинформ» подготовили более 30 оперативных сообщений со съезда, который прошел в условиях карантина в режиме онлайн.

Решением съезда партии Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев был единогласно избран председателем партии «Nur Otan». В своем выступлении Глава государства высказался о многих критических моментах работы партии: «Nur Otan» должна обновиться, в критический момент кадровый и человеческий потенциал партии не были задействованы в полной мере, необходима перезагрузка партийной фракции «Nur Otan» в Мажилисе.

Отдельно в своей речи Касым-Жомарт Токаев дал разъяснения в связи с получившими широкое распространение различными инсинуациями в отношении личности Елбасы. «Наш Первый Президент внес огромный вклад в построение сильного государства. Он, несомненно, останется в истории нашей Родины и мировой истории как основатель Независимого Казахстана. Нельзя отрицать проделанную в интересах страны работу Елбасы за 30 лет. Это неуважение к истории», - сказал Глава государства. При оценке личности Нурсултана Назарбаева, народ Казахстана должен объективно полагаться на исторические факты, подчеркнул Президент страны.

Говоря о задачах партии, Глава государства отметил, что Nur Otan – главная политическая сила страны и должна быть по сути партией государственников, которые должны ставить интересы государства превыше всего.

«Моя конституционная обязанность – это обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в партии Nur Otan. Равноудаленный статус Главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ, – заявил Касым-Жомарт Токаев на съезде.

«Трагический январь» стал самым суровым испытанием за все годы Независимости нашей страны, но нам удалось успешно сдать экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. При этом предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий, извлечь соответствующие уроки», - сказал Президент, выступая перед однопартийцами.

Более подробно об этом Глава государства рассказал в эксклюзивном интервью телеканалам «Хабар» и «Хабар24».

В откровенной беседе с журналистом Касым-Жомарт Токаев ответил на многие волнующие сегодня казахстанцев вопросы, расставив точки над i. Корреспонденты МИА «Казинформ» транслировали на информационную ленту все основные высказывания Президента. Это и подробности захвата аэропорта Алматы, о которых рассказал Президент, это и мнение Главы государства о том, нужно ли переименовать Алматы, это и его признание о приказе стрелять на поражение: «Я в это время меньше всего думал о реакции на Западе», и многие другие вопросы.

Принимать очень трудные решения - в этом и заключается миссия Главы государства, считает Касым-Жомарт Токаев. «Сегодня мы говорили о моем приказе правоохранительным органам в отношении вооруженных бандитов. Конечно же, я действовал, может быть, в ущерб себе, в ущерб своей репутации. Но речь ведь идет о безопасности государства и мне, как Главе государства, в первую очередь, нужно думать об этом – безопасности наших граждан», - подчеркнул Президент РК.

Казахстанцы с большим вниманием смотрели почти часовое интервью Президента и получили удовлетворительные ответы. И эта открытая и честная беседа Главы государства с соотечественниками, стала, по-моему мнению, главным событием уходящей недели. Это было Слово Президента.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

В течение недели на ленте МИА «Казинформ» было размещено большое количество назначений и отставок высокопоставленных лиц страны. Более подробно об этом можно прочесть в соответствующем обзоре.

КОРОНАВИРУС: НОВЫЙ ШТАММ И СТАРЫЕ ПРАВИЛА

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 30 января 2022 года, 15 регионов Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу. Это города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «желтую» зону сегодня вернулась Кызылординская область. В «зеленой» зоне находится Туркестанская область.

В связи с новым штаммом коронавируса, врачи дают свои рекомендации, как лечить омикрон в домашних условиях.

РЕГИОНЫ

Корреспонденты МИА «Казинформ» в регионах представили полную картину в своих областях. Это борьба с коронавирусом, восстановление после январских беспорядков, отклики людей о произошедших событиях в стране, слова поддержки инициативам Президента, новости экономики, культуры и спорта.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2022

Казахстанские спортсмены 28 января спецрейсом «Air Astana» прибыли в Международный аэропорт Пекина «Шоуду» для участия в зимних Олимпийских играх-2022 с 4 по 20 февраля 2022 года. Трансляцию XXIV Зимних Олимпийских игр в Казахстане будут вести Телерадиокорпорация «Казахстан» и Агентство «Хабар». Пожелаем успехов нашим олимпийцам!