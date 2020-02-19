Словесная перепалка между двумя учащимися привела к гибели одного из них в Туркестанской области
КАЗЫГУРТСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области словесная перепалка между двумя учащимися привела к гибели одного из них, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
«18 февраля года примерно в 13:30 часов между двумя учащимися казахского класса школы-лицея имени К. Сатпаева Казыгуртского района Туркестанской области произошла словесная перепалка, в ходе которой один толкнул другого. В результате один из учеников упал, а второй от страха убежал домой. Потерпевшему оказали первую медицинскую помощь. Однако по прибытию сотрудников скорой медицинской помощи школьник скончался», - сообщили в ДП области.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК РК.
Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.
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