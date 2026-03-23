Словения вводит ограничения на заправку топливом на АЗС

С 21 марта по решению премьер-министра страны Роберта Голоба на отдельных АЗС Словении введены ежедневные лимиты: 50 литров в сутки для частных автомобилей, 200 литров — для юридических лиц, фермеров и предпринимателей.

Ограничения действуют до особого распоряжения. Р. Голоб заверил, что топлива в стране достаточно и дефицита не будет. Однако существует проблема в доставке ГСМ.

Крупнейшая местная сеть АЗС Petrol столкнулась с нехваткой топлива, что привело к длинным очередям и закрытию многих станций в воскресенье. Одновременно низкие цены в Словении (благодаря снижению акцизов и регуляции) привлекают соседей, особенно на приграничных и трассовых АЗС.

Ситуация в Венгрии аналогична: венгерская сеть MOL пока держит заправочные станции открытыми, но ввела свои лимиты: 30 литров — для частных лиц и 200 литров — для юрлиц/грузовиков.

Другая региональная компания по продаже ГСМ «Shell» также ограничила продажи. Сообщается, что данная сеть также столкнулась с логистическими сбоями: прибывающие танкеры не успевают пополнять запасы при многократном росте спроса в Европе.